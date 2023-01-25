Перші танки Leopard від Німеччини прибудуть в Україну за три місяці, — Міноборони ФРН

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Бундесвер надасть Києву нові танки, щоб сформувати перший батальйон із партнерами. На другому етапі варто створити ще один батальйон зі старої техніки, але це займе трохи більше часу.

Related video

Німеччина поставить перші бойові танки Leopard в Україну приблизно за три місяці. Водночас, Бундесвер почне "дуже швидко" навчати українських солдат поводженню з новим озброєнням і займеться уточненням маршрутів постачання. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє видання Tagesschau.

Він назвав рішення про передавання бойових танків історичним. За його словами, воно було скоординоване на міжнародному рівні й сталося в умовах "вкрай вибухонебезпечної ситуації в Україні". Пісторіус додав, що це потенційно важлива зміна "правил гри".

"Як перший крок Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складів Бундесверу, щоб разом із партнерами мати можливість доставити в Україну перший батальйон. На другому етапі варто сформувати другий батальйон зі старих танків Leopard. Це займе трохи більше часу", — сказав він.

За його словами, мета полягає в тому, щоб мати можливість доставити якнайшвидше.

Глава Міноборони ФРН повідомив про подальші переговори з партнерами про плановані поставки, а саме з Польщею, Канадою, Іспанією та Португалією. Він також вказав на перспективу переговорів із військовою промисловістю про швидке поповнення запасів.

"Це буде завданням на найближчі кілька років", — додав міністр.

При цьому він заявив, що Німеччина не стане "партією війни".

"Постачання основних бойових танків — не привід для радості, навіть якщо комусь захочеться. Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним — воно необхідне", — заявив Пісторіус.

Нагадаємо, 25 січня видання Spiegel повідомляло, що європейські країни мають намір передати Україні 80 німецьких танків Leopard. За інформацією журналістів, Україна отримає дві модифікації танків Leopard — 2A6 та А4. Техніка має прибути до України до кінця березня.

Тим часом, канцлер ФРН Олаф Шольц анонсував надання Україні 14 таких танків модифікації 2А6. Також Берлін дозволив зробити те саме іншим країнам, у яких є ця техніка.