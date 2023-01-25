Створять 3 батальйони: Європа передасть ЗСУ 80 танків Leopard, а США — 30 Abrams, — Spiegel

За інформацією журналістів, Україна отримає дві модифікації танків Leopard — 2A6 та А4. Навчання українських екіпажів у Німеччині розпочнеться найближчим часом. Самі танки мають прибути в Україну до кінця березня.

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Європейські країни мають намір передати Україні 80 німецьких бойових танків Leopard, зокрема 14 одиниць від Німеччини. Союзники хочуть якнайшвидше створити два батальйони, у кожному з них буде по 40 одиниць цієї техніки. Про це повідомив уряд ФРН, повідомляє Spiegel.

Німецька влада також заявила, що навчання українських екіпажів у Німеччині має розпочатися якнайшвидше. Самі танки мають прибути в Україну до кінця березня.

Крім навчання Німеччина забезпечить логістику, боєприпаси й обслуговування систем. Також Берлін видасть дозвіл країнам, котрі хочуть поставити танки Leopard в Україну.

За інформацією журналістів, Німеччина, Фінляндія, Іспанія та Нідерланди передадуть танки Leopard 2A6 та створять із них батальйон. Польща та Норвегія зберуть другий батальйон із Leopard А4.

Крім того, у виданні пишуть, що США передадуть Києву 30 основних бойових танків M1 Abrams і створять третій батальйон ЗСУ. Однак офіційно про це ще не було оголошено.

Нагадаємо, 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін погодився передати Києву 14 танків Leopard, а країнам, які мають таку техніку, буде дозволено зробити те саме.

24 січня американський телеканал ABC повідомляв, що 12 країн погодилися передати Україні 100 танків Leopard 2, якщо влада ФРН дасть свою згоду. Іспанія, Нідерланди, Данія та інші країни погодились поставити німецькі танки Україні на саміті "Рамштайн".