Создадут 3 батальона: Европа передаст ВСУ 80 танков Leopard, а США — 30 Abrams, — Spiegel

По информации журналистов, Украина получит две модификации танков Leopard — 2A6 и А4. Обучение украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Сами танки должны прибыть в Украину к концу марта.

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Европейские страны намерены передать Украине 80 немецких боевых танков Leopard, включая 14 единиц от Германии. Союзники хотят как можно скорее создать два батальона, в каждом из них будет по 40 единиц этой техники. Об этом сообщило правительство ФРГ, передает Spiegel.

Немецкие власти также заявили, что обучение украинских экипажей в Германии должно начаться как можно скорее. Сами танки должны прибыть в Украину к концу марта.

Помимо обучения Германия обеспечит логистику, боеприпасы и обслуживание систем. Также Берлин выдаст разрешение странам, которые хотят поставить танки Leopard в Украину.

По информации журналистов, Германия, Финляндия, Испания и Нидерланды передадут танки Leopard 2A6 и создадут из них батальон. Польша и Норвегия соберут второй батальон из Leopard А4.

Кроме того, в издании пишут, что США передадут Киеву 30 основных боевых танков M1 Abrams и создадут третий батальон ВСУ. Однако официально об этом еще не было объявлено.

Напомним, 25 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин согласился передать Киеву 14 танков Leopard, а странам, у которых есть такая техника, будет разрешено сделать то же самое.

24 января американский телеканал ABC сообщал, что 12 стран согласились передать Украине 100 танков Leopard 2, если власти ФРГ дадут свое согласие. Испания, Нидерланды, Дания и другие страны согласились поставить немецкие танки Украине на саммите "Рамштайн".