Все ждут согласия Германии: 12 стран согласились передать Украине 100 танков Leopard 2, — ABC

Испания, Нидерланды, Дания и другие страны согласились поставить немецкие танки Украине на саммите "Рамштайн". Киев считает, что давить на нового министра обороны ФРГ в вопросе передачи техники пока "не время", так как он на должности недавно.

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Двенадцать стран согласились поставить Украине примерно 100 танков Leopard 2 в случае, если власти Германии дадут свое согласие на этот шаг. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, чье имя не раскрывается, сообщает издание ABC News во вторник, 24 января.

По словам собеседника издания, соглашение о возможности передачи 100 танков Украине было достигнута на саммите в формате "Рамштайн" в Германии. Источник указал, что Испания, Нидерланды и Дания выразили готовность поставить часть своих танков, однако согласие Германии по-прежнему необходимо для того, чтобы этот шаг был реализован. Ранее о готовности поставить Украине танки Leopard 2 публично заявляли Польша и Финляндия.

"Как страна, где производится военная техника, Германия должна одобрить лицензию на экспорт, если страны хотят поставлять часть своих танков в третью страну, например в Украину", — напомнили в публикации.

Ранее в январе правительство Великобритании распорядилось передать Украине 14 танков Challenger 2 — по словам украинского чиновника, этот шаг помог в переговорах о поставках "Леопардов".

"Это стало реалистичным после решения в Великобритании. Министр обороны Великобритании Уоллес прорвал эту стену", — сказал источник.

И хотя Германия столкнулась с критикой за задержку принятия решения о разрешении экспорта танков Leopard, украинский чиновник заявил журналистам, что есть "большое понимание" того, что саммит в формате "Рамштайн" состоялся на второй рабочий день новоназначенного министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, и оказывать давление на него сейчас "не время".

"Мы полностью понимаем (необходимость) для него дальнейшего обсуждения (вопроса поставок Leopard 2 правительством ФРГ)", — сказал собеседник журналистов.

Напомним, по данным СМИ, вопрос поставок танков Украине может решиться в ходе саммита министров обороны стран НАТО, который пройдет 15 февраля.

19 января президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Польша, Испания, Португалия и Финляндия готовы передать Украине необходимую военную технику, но не могут этого сделать без разрешения "страны, которая обладает правами".