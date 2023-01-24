Усі чекають на згоду Німеччини: 12 країн погодилися передати Україні 100 танків Leopard 2, — ABC

Іспанія, Нідерланди, Данія та інші країни погодилися поставити німецькі танки Україні на саміті Рамштайн. Київ вважає, що тиснути на нового міністра оборони ФРН у питанні передавання техніки поки що "не час", оскільки він на посаді нещодавно.

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Дванадцять країн погодилися поставити Україні приблизно 100 танків Leopard 2 у разі, якщо влада Німеччини дасть свою згоду на цей крок. Про це з посиланням на високопоставленого українського чиновника, ім'я якого не розкривається, повідомляє видання ABC News у вівторок, 24 січня.

За словами співрозмовника видання, угоди про можливість передавання 100 танків Україні було досягнуто на саміті у форматі "Рамштайн" у Німеччині. Джерело вказало, що Іспанія, Нідерланди та Данія висловили готовність поставити частину своїх танків, проте згода Німеччини, як і раніше, необхідна для того, щоб цей крок був реалізований. Раніше про готовність поставити Україні танки Leopard 2 публічно заявляли Польща та Фінляндія.

"Як країна, де виробляється військова техніка, Німеччина має схвалити ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати частину своїх танків у третю країну, наприклад, в Україну", — нагадали в публікації.

Раніше в січні уряд Великої Британії наказав передати Україні 14 танків Challenger 2 — за словами українського чиновника, цей крок допоміг у переговорах щодо постачання "Леопардів".

"Це стало реалістичним після рішення у Великій Британії. Міністр оборони Великої Британії Воллес прорвав цю стіну", — сказало джерело.

І хоча Німеччина зіткнулася з критикою за затримку ухвалення рішення про дозвіл експорту танків Leopard, український чиновник заявив журналістам, що є "велике розуміння" того, що саміт у форматі "Рамштайн" відбувся на другий робочий день новопризначеного міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса та чинити тиск на нього зараз "не час".

"Ми повністю розуміємо (необхідність) для нього подальшого обговорення (питання поставок Leopard 2 урядом ФРН)", — сказав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, питання постачання танків Україні може вирішитися в процесі саміту міністрів оборони країн НАТО, який відбудеться 15 лютого.

19 січня президент України Володимир Зеленський сказав, що Польща, Іспанія, Португалія і Фінляндія готові передати Україні необхідну військову техніку, але не можуть цього зробити без дозволу "країни, яка має права".