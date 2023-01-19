Зеленський назвав країни, які готові постачати Україні танки (відео)

За словами президента України, Польща, Іспанія, Португалія і Фінляндія готові передати Україні необхідну військову техніку, але не можуть цього зробити без дозволу "країни, яка має права".

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Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібно більше військової техніки від західних партнерів і назвав країни, які готові передати Україні танки. Про це він заявив у четвер, 19 січня, під час спільної пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Глава держави наголосив, що питання танків залишається дуже чутливим і не залежить від бажання України. Для того, щоб отримати необхідну техніку, Київ "тисне політично й аргументовано" на своїх союзників.

"Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу", — наголосив президент.

За словами Зеленського, для перемоги над Росією потрібно або мати велику кількість артилерійських систем, або кількість танків, яких може бути меншою, ніж у Росії, але "відповідної кількості".

Український лідер зазначив, що багато країн Європи готові надати Україні свої танки, але чекають на рішення країни, яка "має права на відповідні ліцензії". Очевидно, йдеться про танки Leopard 2, які не можна передати Україні без дозволу Німеччини.

"Багато країн хотіли б надати нам танки. Вони мотивовані та підтримують нас. Але вони чекають на відповідні документи від тих держав, які мають на це право. Ви знаєте ці країни. І Польща готова, і, якщо чесно, Фінляндія та Португалія, і Іспанія, і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити Україну танками, навіть невеликою кількістю, яка має на озброєнні. І готові були зробити це і раніше", — розповів Зеленський.

Президент також додав, що хоч Україна і чекає на допомогу від західних партнерів, але також розраховує і на власні сили. Тому Київ "займається відповідним виробництвом". Володимир Зеленський не став уточнювати, про яке виробництво йдеться, щоб "не готувати нашого сусіда".

Нагадаємо, 18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомляло, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий надати Україні танки Leopard 2, але за умови, що США, зі свого боку, поставлять Києву свої основні бойові танки M1 Abrams.

Того ж дня прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща може передати Україні танки Leopard 2, не чекаючи на рішення Міністерства оборони Німеччини.