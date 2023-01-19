Польща пригрозила передати Україні танки Leopard 2, не чекаючи згоди Німеччини

Україна, за словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, зараз потребує переозброєння та поповнення боєприпасів, оскільки Росія може здійснити новий наступ у лютому.

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Польща може передати Україні танки Leopard 2, не чекаючи на рішення Міністерства оборони Німеччини. Про це 18 січня в інтерв'ю телекомпанії Polsat заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Політик під час спілкування з журналістами згадав звіти західних розвідок про те, що у лютому Росія може здійснити новий масштабний наступ. Через загрозу такої операції союзники, за словами Моравецького, мають допомогти Україні з переозброєнням, а також поповнити запаси боєприпасів та важкої техніки.

У цьому контексті прем'єр-міністр попередив, що Польща може передати на потреби українських Збройних сил танки Leopard 2, не чекаючи на остаточне рішення Міноборони Німеччини.

"Ми домовилися, що передамо танки разом. Згода — це другорядне питання. Або ми отримаємо цю згоду, або ми самі зробимо все правильно. Тут найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші країни якнайшвидше запропонували свої сучасні танки, свою важку техніку. Від цього може залежати здатність захистити свободу в Україні та, у такий спосіб, безпеку усієї Європи", — продовжив Моравецький в інтерв'ю виданню.

Окремо прем'єр-міністр прокоментував кадрові перестановки у Бундесвері, під час яких новим міністром оборони ФРН став Боріус Пісторіус. За словами польського політика, його непокоїть подібне призначення, оскільки німецький чиновник є одним із топ-соратників ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, який відкрито називає главу Кремля Володимира Путіна своїм близьким другом.

"Це мене дуже турбує. Я мало що знаю про нового міністра оборони Німеччини. Те, що я знаю, сповнює мене деякою тривогою. Я знаю, що він — близький соратник Герхарда Шредера, символ ганьби, людина, яка постійно розмовляє з Путіним, як ніби нічого не сталося. Це обурливо", — наголосив Моравецький і додав, що новому керівнику Бундесверу треба дати час, щоб проаналізувати його подальші дії.

Напередодні, 18 січня, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, виступаючи на форумі в Давосі, заявив, що Польща хотіла б разом із союзниками передати Україні до 100 танків Leopard 2.

Також 18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що канцлер Олаф Шольц готовий передати Україні танки Leopard 2 за умови, якщо США постачатимуть на потреби ЗСУ Abrams.