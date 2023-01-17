Соратник Шольца: Spigel назвав, хто стане новим міністром оборони Німеччини

Борис Пісторіус відомий тим, що заборонив демонструвати літеру Z в Нижній Саксонії, а також виступав за конфіскацію майна російських олігархів.

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Новим міністром оборони Німеччини стане Борис Пісторіус замість Крістін Ламбрехт, яка подала у відставку. Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела.

Вакантне місце міністра оборони займе соратник канцлера Олафа Шольца Борис Пісторіус, який зараз займає позицію глави МВС у Нижній Саксонії. Відомо, що Пісторіус має політичні амбіції. Ще у 2019 році він балотувався на пост президента партії соціал-демократів Німеччини.

У виданні зазначають, що потенційний глава Міноборони вважався одним із найпопулярніших міністрів Нижньої Саксонії. Він добре розбирається щодо біженців, питань депортації та боротьби з хуліганами. Пісторіуса чекають величезні виклики на посаді глави Міноборони:

жахливий стан Бундесверу

війна РФ проти України

реформування армії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пісторіус заборонив демонстрацію літери Z, яка використовується РФ для маркування своєї техніки. Такі дії стали прирівнювати до порушення громадського порядку. Також він закликав конфіскувати майно російських олігархів та використовувати для допомоги Україні.

Нагадаємо, 16 січня Крістін Ламбрехт оголосила про свою відставку. За час на посаді міністра її неодноразово критикували за провал реформ та нестачу допомоги Україні.

У вересні минулого року міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт заявляла, що можливості поставок зброї Україні із запасів Бундесверу досягли межі. За її словами, для подальшого постачання ЗСУ потрібна координація із союзниками.