Соратник Шольца: Spigel назвал, кто станет новым министром обороны Германии

Борис Писториус известен тем, что запретил демонстрировать литеру Z в Нижней Саксонии, а также выступал за конфискацию имущества российских олигархов.

Related video

Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус вместо подавшей в отставку Кристин Ламбрехт. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Вакантное место министра обороны займет соратник канцлера Олафа Шольца Борис Писториус, который сейчас занимает позицию главы МВД в Нижней Саксонии. Известно, что у Писториуса есть политические амбиции. Еще в 2019 году он баллотировался на пост президента партии социал-демократов Германии.

В издании отмечают, что потенциальный глава Минобороны считался одним из самых популярных министров Нижней Саксонии. Он хорошо разбирается в отношении беженцев, вопросах депортации и борьбе с хулиганами. Писториуса ждут огромные вызовы на посту главы Минобороны:

ужасное состояние Бундесвера

война РФ против Украины

реформирование армии

С начала поноломасштабного вторжения РФ в Украину Писториус запретил демонстрацию литеры Z, которая используется РФ для маркировки своей техники. Такие действия стали приравнивать к нарушению общественного порядка. Также он призывал конфисковать имущество российских олигархов, и использовать для помощи Украине.

Напомним, 16 января Кристин Ламбрехт объявила о своей отставке. За время на посту министра ее неоднократно критиковали за провал реформ и недостаток помощи Украины.

В сентябре прошлого министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявляла, что возможности поставок оружия Украине из запасов Бундесвера достигли предела. По ее словам, для дальнейшего снабжения ВСУ нужна координация с союзниками.