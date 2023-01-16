Провалила реформу Бундесвера: министр обороны Германии уходит в отставку

Кристине Ламбрехт столкнулась с критикой правительства за медленный темп модернизации армии. Неоднозначно было воспринято и ее поздравление с Новым годом под праздничный фейерверк, в котором она говорила о войне в Украине.

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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 16 января объявила, что уходит в отставку и написала заявление. Об этом чиновник написала в Facebook.

"Сегодня я попросила федерального канцлера (Олафа Шольца) освободить меня от должности федерального министра обороны. Повышенное внимание СМИ к моей персоне за последние несколько месяцев вряд ли позволят освещать факты, обсуждать решения солдат, Бундесвера и политику безопасности в интересах граждан Германии" — отметила она.

По ее мнению, главное внимание должно уделяться ценной работе мотивированных служащих Бундесвера. Теперь Шольц должен подписать заявление Ламбрехт об уходе.

Уход Кристине Ламбрехт — министр провалила реформу Бундесвера

57-летнему министру поручили выполнить "коренные" изменения в подходе Германии к обороне и безопасности, о которых Шольц объявил через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет британская газета Financial Times.

Ламбрехт столкнулась с критикой за медленный темп реформ Бундесвера. Призывы уйти в отставку усилились после ее поздравления с Новым годом, где она говорила о войне в Украине под звуки праздничного салюта, подчеркивают авторы.

"Ее отставка связана с тем, что Берлину предстоит решить, отправлять ли немецкие танки Leopard 2 в Украину. Это произошло всего за несколько дней до встречи международных сторонников Киева на авиабазе Рамштайн в западной Германии (запланирована на 20 января, — ред.)", — заметили журналисты.

Кристин Ламбрехт вступила в должность в декабре 2021 года и знала, что берется руководить модернизацией армии, которая много лет испытывала острую нехватку оборудования, отмечает издание Tagesschau.

[ + – ] Кристине Ламбрехт взялась руководить модернизацией армии, которая много лет испытывала острую нехватку оборудования

После российского вторжения в Украину был создан специальный фонд на 100 миллиардов евро, чтобы вооружить Бундесвер. Ламбрехт запустила первый из многих запланированных проектов реформ лишь в декабре, сообщили журналисты.

Кристине Ламбрехт уходит в отставку — отношение министра к Украине

В сентябре прошлого министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявляла, что возможности поставок оружия Украине из запасов Бундесвера достигли предела. По ее словам, для дальнейшего снабжения ВСУ нужна координация с союзниками.

Ламбрехт подчеркивала, что Германия передала ВСУ гаубицы Panzerhaubitzen 2000.

Представитель глав немецкого Минобороны Кристиан Гоффманн 13 января заявила, что Германия не получала от Польши запроса на разрешение поставок танков Leopard 2 в Украину.

Кристин Ламбрехт 7 января рассказывала о готовности Германии поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.