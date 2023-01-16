Провалила реформу Бундесверу: міністриня оборони Німеччини йде у відставку

Крістіне Ламбрехт зіткнулася з критикою уряду за повільний темп модернізації армії. Неоднозначно було сприйнято і її привітання з Новим роком під святковий феєрверк, у якому вона говорила про війну в Україні.

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Міністриня оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 16 січня оголосила, що йде у відставку і написала заяву. Про це чиновниця написала у Facebook.

"Сьогодні я попросила федерального канцлера (Олафа Шольца) звільнити мене з посади федерального міністра оборони. Підвищена увага ЗМІ до моєї персони за останні кілька місяців навряд чи дозволить висвітлювати факти, обговорювати рішення солдат, Бундесверу та політику безпеки на користь громадян Німеччини", — зазначила вона.

На її думку, головна увага має приділятись цінній роботі мотивованих службовців Бундесверу. Тепер Шольц має підписати заяву Ламбрехт про звільнення.

Крістіне Ламбрехт — міністриня провалила реформу Бундесверу

57-річній міністрині доручили виконати "корінні" зміни у підході Німеччини до оборони та безпеки, про які Шольц оголосив за кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише британська газета Financial Times.

Ламбрехт зіткнулася з критикою за повільний темп реформ Бундесверу. Заклики піти у відставку посилилися після її привітання з Новим роком, де вона говорила про війну в Україні під звуки святкового салюту, наголошують автори.

"Її відставка пов'язана з тим, що Берлін має вирішити, чи відправляти німецькі танки Leopard 2 в Україну. Це сталося всього за кілька днів до зустрічі міжнародних прихильників Києва на авіабазі Рамштайн у західній Німеччині (запланована на 20 січня, — ред.)", — зауважили журналісти.

Крістіне Ламбрехт вступила на посаду в грудні 2021 року і знала, що береться керувати модернізацією армії, яка багато років зазнавала гострої нестачі обладнання, зазначає видання Tagesschau.

[ + – ] Крістіне Ламбрехт взялася керувати модернізацією армії, яка багато років відчувала гостру нестачу обладнання

Після російського вторгнення в Україну було створено спеціальний фонд на 100 мільярдів євро, щоб озброїти Бундесвер. Ламбрехт запустила перший з багатьох запланованих проєктів реформ лише у грудні, повідомили журналісти.

Крістіне Ламбрехт іде у відставку — ставлення міністрині до України

У вересні минулого року міністриня оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявляла, що можливості постачання зброї Україні із запасів Бундесверу досягли межі. За її словами, для подальшого постачання ЗСУ потрібна координація із союзниками.

Ламбрехт підкреслювала, що Німеччина передала ЗСУ гаубиці Panzerhaubitzen 2000.

Представниця голів німецького Міноборони Крістіан Гоффманн 13 січня заявила, що Німеччина не отримувала від Польщі запиту на дозвіл на постачання танків Leopard 2 в Україну.

Крістіне Ламбрехт 7 січня розповідала про готовність Німеччини поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.