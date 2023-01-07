Заради постачання в Україну: Греція готова почекати з отриманням німецьких БМП Marder, — Bild

Німецькі журналісти пишуть, що поки невідомо, чи може Німеччина надати БМП двом країнам одночасно. Водночас військові в Афінах вважають, що обороноздатність країни не постраждає, якщо Греція отримає техніку пізніше.

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Греція готова почекати з отриманням німецьких бойових машин піхоти Marder, якщо Берлін захоче відправити їх спочатку в Україну. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на високопоставленого грецького військового.

"Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", — прокоментувало джерело журналістів.

Ще в червні минулого року ЗМІ писали про те, що Афіни та Берлін узгодили схему "кругового обміну" технікою. Німеччина пообіцяла надати Греції 40 сучасних БМП. Афіни, зі свого боку, зобов'язалися передати Україні бойові машини піхоти старішого зразка та навіть встигли в жовтні надати Києву радянські БМП-1.

Замість старих моделей Греція вже отримала 13 машин Marder.

Як повідомляють журналісти, міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина готова надіслати в Україну 40 Marder — причому як із промислових запасів, так і запасів Бундесверу. Хоча ще недавно чиновниця категорично виключала постачання БМП із запасів збройних сил Німеччини, оскільки, за її словами, вони потрібні для обороноздатності країни.

За словами прессекретаря Міноборони ФРН, зараз на озброєнні Бундесверу перебуває близько 370 Marder. Однак скільки з них зараз на ходу, невідомо.

Водночас, відповідно до контракту, збройовий концерн Rheinmetall має надіслати техніку саме в Грецію, а не в Україну.

Отже, журналісти Bild ставлять запитання, чи зможе Берлін організувати постачання машин двом країнам відразу.

Нагадаємо, прессекретар уряду Німеччини Штеффен Гебестрайт повідомив 6 січня, що, крім 40 БМП Marder, які Міноборони Німеччини пообіцяло надіслати в Україну в перші місяці 2023 року, очікуються також постачання систем Patriot.

Раніше цього ж дня Spiegel із посиланням на власні джерела повідомив, що Міністерство оборони Німеччини готується передати українській стороні до 40 БМП Marder.