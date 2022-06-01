RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Замість сучасних Marder Німеччина передасть Україні БМП часів НДР, — Die Welt

2635
Marder
Фото: rheinmetall-defence.com | Сучасні Marder, яких просила Україна, передадуть Греції.

30 років тому Німеччина продала Греції бойові машини піхоти 1А1 із колишніх запасів Національної народної армії НДР, а тепер хоче передати їх Україні. Афіни ж натомість отримають сучасні Marder.

Замість сучасних моделей БМП Marder Німеччина передасть Україні застарілі машини часів НДР. Про це пише німецька газета Die Welt.

Як повідомляється, 28 років тому Німеччина продала Греції 501 БМП-1А1 із колишніх запасів Національної народної армії "за смішною ціною" — за 50 тис. німецьких марок за штуку. Тепер у процесі так званого кругового обміну Берлін нібито домовився з Афінами про те, що старі бойові машини передадуть Україні.

Натомість Греція отримає стільки ж сучасних БМП Marder.

За інформацією журналістів, деталі обміну, що готується, опрацюють міністерства оборони двох країн у найближчому майбутньому. Це дозволить "якнайшвидше ввести угоду в дію".

При цьому у важко сказати, про яку саме кількість машин зараз йдеться. Адже частина із проданих Греції БМП була розпродана чи знищена. Як вважають експерти, на озброєнні є близько сотні машин. Грецькі ЗМІ говорять про максимум 200 екземплярів.

БМП-1А1 засновані на радянській конструкції 1960-х років, але можуть використовуватись ЗСУ без особливої підготовки, уточнює видання. Також відомо, що російська армія також використовує базову модель БМП-1, Україна вже знищила кілька ворожих машин такого типу.

На початку квітня Німеччина схвалила постачання Києву 58 бронетранспортерів БМП-1 Чехії. Також нещодавно відбувся інший круговий обмін: уряди Берліну і Праги дійшли згоди, що Німеччина поставить 15 танків Leopard 2A4 з промислових запасів до Чехії, а потім ще до 50 Leopard 2A7 до Чехії, а Чехія поставила в Україну радянські танки Т-72, БМП-1 та гаубиці "Дана".

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн. У пакет увійдуть ракетні системи залпового вогню, які Київ пообіцяв не використовувати з метою на території РФ.

Раніше стало відомо, що Бельгія не постачатиме гаубиці М109, які раніше пообіцяла Україні. Міноборони країни не може викупити їх у приватної компанії через завищену ціну.