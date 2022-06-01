Замість сучасних Marder Німеччина передасть Україні БМП часів НДР, — Die Welt

30 років тому Німеччина продала Греції бойові машини піхоти 1А1 із колишніх запасів Національної народної армії НДР, а тепер хоче передати їх Україні. Афіни ж натомість отримають сучасні Marder.

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Замість сучасних моделей БМП Marder Німеччина передасть Україні застарілі машини часів НДР. Про це пише німецька газета Die Welt.

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Як повідомляється, 28 років тому Німеччина продала Греції 501 БМП-1А1 із колишніх запасів Національної народної армії "за смішною ціною" — за 50 тис. німецьких марок за штуку. Тепер у процесі так званого кругового обміну Берлін нібито домовився з Афінами про те, що старі бойові машини передадуть Україні.

Натомість Греція отримає стільки ж сучасних БМП Marder.

За інформацією журналістів, деталі обміну, що готується, опрацюють міністерства оборони двох країн у найближчому майбутньому. Це дозволить "якнайшвидше ввести угоду в дію".

При цьому у важко сказати, про яку саме кількість машин зараз йдеться. Адже частина із проданих Греції БМП була розпродана чи знищена. Як вважають експерти, на озброєнні є близько сотні машин. Грецькі ЗМІ говорять про максимум 200 екземплярів.

БМП-1А1 засновані на радянській конструкції 1960-х років, але можуть використовуватись ЗСУ без особливої підготовки, уточнює видання. Також відомо, що російська армія також використовує базову модель БМП-1, Україна вже знищила кілька ворожих машин такого типу.

На початку квітня Німеччина схвалила постачання Києву 58 бронетранспортерів БМП-1 Чехії. Також нещодавно відбувся інший круговий обмін: уряди Берліну і Праги дійшли згоди, що Німеччина поставить 15 танків Leopard 2A4 з промислових запасів до Чехії, а потім ще до 50 Leopard 2A7 до Чехії, а Чехія поставила в Україну радянські танки Т-72, БМП-1 та гаубиці "Дана".

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн. У пакет увійдуть ракетні системи залпового вогню, які Київ пообіцяв не використовувати з метою на території РФ.

Раніше стало відомо, що Бельгія не постачатиме гаубиці М109, які раніше пообіцяла Україні. Міноборони країни не може викупити їх у приватної компанії через завищену ціну.