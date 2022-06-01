Бельгія не постачатиме гаубиці М109, які раніше пообіцяла Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Міноборони країни не можуть викупити їх у приватної компанії через завищену ціну.

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Бельгія не постачатиме в Україну самохідні артустановки M109, оскільки Міністерство оборони держави не в змозі їх викупити. Про це пише видання De Morgen із посиланням на поінформовані джерела.

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Як повідомляють журналісти, переговори між бельгійським військовим відомством і приватною технологічною компанією OIP зірвалися через ціну на броньовані гаубиці.

"Дуже складно вести переговори, якщо контрагент просить більш ніж удесятеро більше, ніж він заплатив за це сам", — розповіло джерело.

Компанія OIP, дочірнє підприємство якої спеціалізується на озброєнні, також не дозволило фахівцям бельгійської армії перевірити стан гаубиць перед покупкою.

Водночас у Міноборони країни також сказали, що M109 продали іншій стороні, проте невідомо, кому саме. OIP не коментує це.

"Тож поставок [самохідних артустановок в Україну] не буде, але це не через принципові міркування", — уточнила міністриня оборони Людовін Дедондер в інтерв'ю виданню De Standaard.

Журналісти також пишуть, що Міністерство оборони Бельгії продало M109 у 2008 році, що є "яскравим прикладом відсутності інтересу до армії". Також 38 гаубиць у 2015 році передали Індонезії, частину викупила компанія OIP.

Після російського вторгнення в Україну Бельгія надала військову підтримку Україні на загальну суму 77 мільйонів євро. Зокрема, Брюссель передав 5 тис. кулеметів FNC, 200 протитанкових знарядь LAW та 3 800 тонн палива.

Раніше у травні повідомлялося, що Бельгія має намір передати Україні неназвану кількість САУ М109. Київ просить самохідні артустановки М109, тому що вони забезпечують більшу мобільність на полі бою і рівень балістичного захисту, ніж гаубиці М777 із таким самим калібром. Паралельно про військову підтримку Києву заявили Нідерланди й Італія.

Сьогодні стало відомо, що передані США гаубиці М109 Paladin з автоматичною системою наведення вже знаходяться в Україні. У цих САУ реалізовано автоматичну систему наведення: оператору достатньо позначити локацію на планшеті — і далі все відбувається в автоматичному режимі.