"Достатньо вказати точку на планшеті": гаубиці М109 Paladin уже в Україні (відео)
США поставляють українській армії самохідні артилерійські установки М109 Paladin з автоматичною системою наведення.
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Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналістці Юлії Латинін розповів, що американські самохідні гаубиці М109 Paladin уже почали надходити в Україну. У цих САУ реалізовано автоматичну систему наведення: оператору достатньо вказати локацію на планшеті — і далі все відбувається в автоматичному режимі. Про це експерт повідомив в ефірі YouTube-каналу Латиніній.
"Самохідні гаубиці М109 Paladin уже починають надходити, ось там же взагалі на планшеті потрібно просто наколоти точку, куди ти хочеш влучити, — зазначив Жданов. — Далі все відбувається повністю в автоматичному режимі. Обчислюються всі дані для стрільби, і наводиться самохідна установка саме в ту точку, яку наколов на планшеті. Ось такий принцип роботи самохідки "Паладін".
Артилерійська установка М109 Paladin
Ця система розроблялася у 1953-1960 рр. та прийшла на зміну малоефективній М44. Вона випускалася у США та неодноразово модернізувалася, у 90-х роках за ліцензією випускалася на південнокорейських заводах.
Ці САУ швидко стали стандартною артилерійською установкою для військ США, витіснивши як старіші зразки, так і M108.
У бойових умовах M109 вперше почали застосовувати під час В'єтнамської війни, згодом вона використовувалася практично у всіх війнах, у яких брала участь американська армія.
Калібр цієї САУ — 155-мм, дальність стрільби — до 30 км, залежно від типу снаряда.
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