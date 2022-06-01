Німеччина планує передати Україні найсучасніше ППО IRIS-T SLM

За словами канцлера Олафа Шольца, одного комплексу вистачить для того, щоб захистити велике місто від російських повітряних атак.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі оголосив про намір передати Україні новітні ЗРК IRIS-T. Про це повідомляє DW.

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Як заявив Шольц, засоби ППО будуть здатні захистити велике місто від російських повітряних атак. Окрім IRIS-T, Німеччина пообіцяла передати Україні радари відстеження ворожої артилерії, міномети та реактивну артилерію.

Постачання РСЗВ відбуватимуться у тісній співпраці зі США, проте він підкреслив, що вони не зможуть атакувати російську територію.

Дати постачання офіційно не озвучувалися. Проте, як повідомляє Bild, ППО можуть розгорнути в Україні вже в листопаді. Загалом українська сторона зацікавлена отримати 10 систем IRIS-T SLM, які будуть виготовлені протягом трьох-чотирьох років. ЗРК здатний збивати цілі (вертольоти, винищувачі, ракети) у радіусі 40 км та на висоті до 20 км. Навчання українських солдатів може початися, як тільки Німеччина схвалить запит.

IRIS-T SLM — розроблений німецьким концерном Diehl Defence. Це наземне ЗРК на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами класу "повітря-повітря" малої дальності IRIS-T.

Нагадаємо, 31 травня Шольц заявив, що Німеччина створить найбільшу армію в Європі серед країн НАТО.

Раніше німецькі ЗМІ писали про блокування урядом Німеччини постачань Збройним силам України близько 100 бойових машин Marder.