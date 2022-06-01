Германия планирует передать Украине самое современное ПВО IRIS-T SLM

По словам канцлера Олафа Шольца, одного комплекса хватит для того, чтобы защитить крупный город от российских воздушных атак.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге объявил о намерении передать Украине новейшие ЗРК IRIS-T. Об этом сообщает DW.

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Как заявил Шольц, средства ПВО будут способны защитить крупный город от российских воздушных атак. Кроме IRIS-T, Германия пообещала передать Украине радары отслеживания вражеской артиллерии, минометы и реактивную артиллерию.

Поставки РСЗО будут проходить в тесном сотрудничестве с США, однако он подчеркнул, что они не смогут атаковать российскую территорию.

Даты поставки официально не озвучивались. Однако как сообщает Bild, ПВО могут развернуть в Украине уже в ноябре. Всего украинская сторона заинтересована получить 10 систем IRIS-T SLM, которые будут изготовлены в течении трех-четырех лет. ЗРК способен сбивать цели (вертолеты, истребители, ракеты) в радиусе 40 км и на высоте до 20 км. Обучение украинских солдат может начаться, как только Германия одобрит запрос.

IRIS-T SLM — разработан немецким концерном Diehl Defence. Это наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8x8) с модифицированными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T.

Напомним, 31 мая Шольц заявил, что Германия создаст самую большую армию в Европе среди стран НАТО.

Ранее немецкие СМИ писали о блокировке правительством Германиии поставок Вооруженным силам Украины около 100 боевых машин Marder.