Германия создаст самую большую армию в Европе среди стран НАТО, – Шольц

НАТО ожидает, что флот Германия станет ведущим в Балтийском море. Германия инвестирует в Бундесвер 100 млрд евро, а министр обороны подготовит надежный план военных закупок.

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У Германии скоро будет самая большая армия среди европейских стран-членов НАТО. Об этом сказал канцлер Олаф Шольц в интервью трем немецким газетам Neue Berliner, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten. Цитаты из интервью опубликовал журнал Der Spiegel.

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Германия инвестирует 100 млрд евро в Бундесвер. Канцлер уверен, что это – инвестиции в безопасность Европы.

"У Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе в рамках НАТО Это значительно усилит безопасность Германии и ее союзников", — сказал Шольц.

Финансирование Бундесвера – есть ли деньги на все проекты

Военный эксперт общества внешней политики Германии (DGAP) Кристиан Меллинг сомневается, что планируемого денежного фонда хватит для финансирования важных проектов вооружений Бундесвера.

"Неопределенность в том, что 100 млрд евро установили на основе цен прошлого года. Был составлен список основных проектов, которые Германия должна реализовать, чтобы достичь цели НАТО по расходованию 2% объема производства на оборону — сейчас это около 70 миллиардов евро в год", — сказал он в общении с газетой Handelsblatt.

Специалист считает необходимым создание спецфонда, чтобы Бундесвер занимался крупными закупочными проектами. Министр обороны Кристин Ламбрехт, по его словам, должна представить надежный экономический план, который будет соответствовать "реалиям отрасли".

[ + – ] Ламбрехт должна представить надежный экономический план закупок для Бундесвера, говорят эксперты

"Бесполезно планировать проекты, которые невозможно выполнить. Планы закупок включают около двух десятков крупных проектов. Сюда входят танки, боевые и транспортные вертолеты", — добавил Меллинг.

Политолог Института политики безопасности в Киле Йоханнес Петерс говорит, что НАТО ожидает от Германии ведущей роли в военно-морском флоте в Балтийском море. Крупнейшая немецкая военно-морская база Вильгельмсхафен должна получить инвестиции в инфраструктуру.

Напомним, что немецкий таблоид Bild писал о блокировке правительством Германии во главе Шольцем поставок Вооруженным силам Украины около 100 боевых машин Marder.

В тоже время, Германия не против отправить ВСУ зенитные самоходные установки Gepard и увеличить поставки вооружения.