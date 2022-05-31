Німеччина створить найбільшу армію в Європі серед країн НАТО — Шольц

НАТО очікує, що флот Німеччини стане провідним у Балтійському морі. Німеччина інвестує в Бундесвер 100 млрд. євро, а міністр оборони підготує надійний план військових закупівель.

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Німеччина незабаром матиме найбільшу армію серед європейських країн-членів НАТО. Про це сказав канцлер Олаф Шольц в інтерв'ю трьом німецьким газетам Neue Berliner, Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten. Цитати з інтерв'ю опублікував журнал Der Spiegel.

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Німеччина інвестує 100 млрд євро у Бундесвер. Канцлер упевнений, що це інвестиції в безпеку Європи.

"У Німеччині скоро буде найбільша регулярна армія в Європі в рамках НАТО. Це значно посилить безпеку Німеччини та її союзників", — сказав Шольц.

Фінансування Бундесверу — чи є гроші на всі проєкти

Військовий експерт товариства зовнішньої політики Німеччини (DGAP) Крістіан Меллінг сумнівається, що запланованого грошового фонду вистачить для фінансування важливих проєктів озброєнь Бундесверу.

"Невизначеність у тому, що 100 млрд євро встановили на основі цін минулого року. Було складено список основних проєктів, які Німеччина має реалізувати, щоб досягти мети НАТО з витрачання 2% обсягу виробництва на оборону — зараз це близько 70 мільярдів євро на рік", — сказав він у спілкуванні з газетою Handelsblatt.

Фахівець вважає за необхідне створення спецфонду, щоб Бундесвер займався великими закупівельними проектами. Міністр оборони Крістін Ламбрехт, за його словами, має надати надійний економічний план, який відповідатиме "реаліям галузі".

[ + – ] Ламбрехт має подати надійний економічний план закупівель для Бундесверу, кажуть експерти.

"Марно планувати проєкти, які неможливо виконати. Плани закупівель включають близько двох десятків великих проєктів. Сюди входять танки, бойові та транспортні вертольоти", — додав Меллінг.

Політолог Інституту політики безпеки в Кілі Йоханнес Петерс каже, що НАТО очікує від Німеччини провідної ролі у військово-морському флоті в Балтійському морі. Найбільша німецька військово-морська база Вільгельмсхафен має отримати інвестиції в інфраструктуру.

Нагадаємо, що німецький таблоїд Bild писав про блокування урядом Німеччини на чолі Шольцем постачань Збройним силам України близько 100 бойових машин Marder.

Водночас Німеччина не проти відправити ЗСУ зенітні самохідні установки Gepard і збільшити постачання озброєння.