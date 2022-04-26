Германия может передать ВСУ зенитные самоходные установки Gepard, – СМИ (фото)

Зенитные самоходные установки Gepard при комбинированном темпе могут делать 1100 выстрелов в минуту. Вооруженные силы Украины могут получить до 50 таких машин.

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Германия может передать Вооруженным силам Украины зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и увеличить поставки оружия. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

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Федеральный министр обороны Кристина Ламбрехт, по сведениям издания, решила увеличить объемы поставок оружия Украине и на авиабазе Рамштайн разрешит поставку установок Gepard.

[ + – ] Украине могут передать 50 ЗСУ Gepard

Газета Süddeutsche Zeitung уточняет, что речь идет о передаче 50 ЗСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучат использованию немецкой самоходной артиллерийской установки (САУ) Panzerhaubitze, которую хотят отправить Нидерланды. По информации Süddeutsche Zeitung, рассматривается вопрос готовности отправить более 2000 САУ в Украину.

[ + – ] Нидерланды могут передать Panzerhaubitze

Журналисты пишут, что такими объявлениями министр обороны пытается смягчить критику Германии за нерешительность в отношении поставок оружия для ВСУ. Федеральное правительство уже несколько недель подвергается критике за нерешительность.

"Перед примерно 20 министрами обороны федеральное правительство отметит настоящий поворотный момент и предоставит специальный пакет в 100 млрд долларов для Бундесвера и первые поставки оружия", – пишет журнал.

Представитель вооруженных сил США сообщил Der Spiegel, что Вашингтон предоставил Украине оружия на 3,2 млрд долларов. Теперь Штаты вместе с партнерами ищут способы дополнительного вооружения Киева для отражения российской агрессии.

Зенитные установки Gepard — краткая характеристика

ЗСУ Gepard разработаны в 1963 году фирмой Krauss-Maffei Wegmann (KWM). Установка сделана на базе шасси танка Leopard 1. Танковую башню инженеры заменили на новую башню кругового вращения с двумя автоматическими 35-мм пушками Эрликон и двумя радиолокационными станциями.

Радар способен обнаружить цель на расстоянии 15 км, скорострельность пушки – 550 выстрелов в минуту. При комбинированном темпе можно делать 1100 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда — 1440 м/с, эффективная дальность стрельбы — 5500 м.

[ + – ] Gepard может поражать воздушные цели

Gepard может поражать наземные и воздушные цели во взаимодействии с другой военной техникой.

KWM разрешили продавать Украине улучшенные ЗСУ Gepard из запасов Бундесвера. У компании, по данным журналистов, есть несколько десятков ЗСУ Gepard из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск. Глава KMW Ральф Кетцель говорил, что системы вооружения могут ввести в действие довольно быстро.

Напомним, что прошлой неделе западные союзники Украины анонсировали новую партию поставок тяжелого вооружения. Фокус детально разобрался, сколько артиллерии получит ВСУ.

Немецкий производитель Rheinmetall подал заявку на передачу Украине 88 танков Leopard Type 1A5, их оценочная стоимость – около 115 млн евро.