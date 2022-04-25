Последнее слово за Шольцем: Rheinmetall готов передать ВСУ десятки танков Leopard

Производитель готов отремонтировать, обучить украинские экипажи, а также передать боеприпасы к боевым машинам.

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Немецкий производитель Rheinmetall подал заявку в Федеральное правительство Германии на передачу Украине 88 танков Leopard. Об этом сообщает Welt.

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Компания заявила, что готова передать танки украинской армии через несколько недель. Для экспорта нужно разрешение канцлера Олафа Шольца. По данным издания, речь идет о поставках танков Leopard Type 1A5. Оценочная стоимость танков составляет около 115 млн евро.

Указывается, что предложение включает ремонт танков перед их отправкой, 3500 снарядов, а также обучение бойцов ВСУ. За 8 недель компания готова обучить 32 солдат. А завершить поставку всех танков планируют к концу 2023 года.

Фото: Открытые источники

Ранее Rheinmetall уже подавали две заявки на поставку 100 БТР Marder и 100 САУ PzH 2000. Их стоимость составляет около 150 млн евро за БТРы и 2 млрд евро за САУ.

Для любого экспорта оружия нужно одобрение Федерального совета безопасности. В него входят все министры, которые занимаются экспортом оружия. Возглавляет совет Шольц. На данный момент он не выдавал разрешений на прямую поставку вооружений Украине.

"За Шольцем де-факто остается последнее слово в вопросах экспорта оружия из Германии", — резюмируют журналисты.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что Украина может получить 50 танков и 60 БМП от компании Rheinmetall. Однако военный аналитик Том Купер считает, что на передачу одного Леопарда уйдет от 3 до 6 месяцев. Техника долгое время находилась на хранении и нуждается в ремонте.