Последнее слово за Шольцем: Rheinmetall готов передать ВСУ десятки танков Leopard
Производитель готов отремонтировать, обучить украинские экипажи, а также передать боеприпасы к боевым машинам.
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Немецкий производитель Rheinmetall подал заявку в Федеральное правительство Германии на передачу Украине 88 танков Leopard. Об этом сообщает Welt.
Компания заявила, что готова передать танки украинской армии через несколько недель. Для экспорта нужно разрешение канцлера Олафа Шольца. По данным издания, речь идет о поставках танков Leopard Type 1A5. Оценочная стоимость танков составляет около 115 млн евро.
Указывается, что предложение включает ремонт танков перед их отправкой, 3500 снарядов, а также обучение бойцов ВСУ. За 8 недель компания готова обучить 32 солдат. А завершить поставку всех танков планируют к концу 2023 года.
Ранее Rheinmetall уже подавали две заявки на поставку 100 БТР Marder и 100 САУ PzH 2000. Их стоимость составляет около 150 млн евро за БТРы и 2 млрд евро за САУ.
Для любого экспорта оружия нужно одобрение Федерального совета безопасности. В него входят все министры, которые занимаются экспортом оружия. Возглавляет совет Шольц. На данный момент он не выдавал разрешений на прямую поставку вооружений Украине.
"За Шольцем де-факто остается последнее слово в вопросах экспорта оружия из Германии", — резюмируют журналисты.
Напомним, 11 апреля сообщалось, что Украина может получить 50 танков и 60 БМП от компании Rheinmetall. Однако военный аналитик Том Купер считает, что на передачу одного Леопарда уйдет от 3 до 6 месяцев. Техника долгое время находилась на хранении и нуждается в ремонте.