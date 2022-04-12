На один танк нужно 3-6 месяцев: военный аналитик о том, почему ВСУ не получат быстро Леопарды

Последние 16 лет Бундесвер активно разоружали, поэтому перед отправкой БМП Marder или танков Leopard 1 их нужно капитально восстанавливать.

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Сообщения в западных СМИ о том, что Германия может передать танки Leopard 1 и БМП Marder является обсуждениями, которые реализовать будет сложно. Такую позицию озвучил австрийский военный аналитик Том Купер.

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По словам эксперта, в современных войнах часто в социальных сетях и интернете начинаются истерии вокруг одной темы. Например, вокруг поставок польских/словацких/болгарских МиГ-29 в Украину или о "неизбежном нападении РФ на Одессу".

Нынешняя "истерия" начинается вокруг передачи немецким правительством тяжелого вооружения Украине.

"Якобы имеет место "немецкая неспособность/отказ" поставлять тяжелое вооружение Украине. Соответственно, канцлер Шольц "виновен" в отказе доставить в Украину танки, боевые машины пехоты, самоходную артиллерию", — пишет Купер.

Однако проблема в том, что Германия последние 30 лет активно разоружалась. Возможности Бундесвера, Люфтваффе и морской пехоты сведены к минимуму. По территории страны существуют кладбища техники, например, в Роккензуссре. За 30 лет на него переместили 15 000 единиц техники. Особенно процесс активно шел во время правления Меркель.

[ + – ] Кладбище техники

По словам военного аналитика, Бундесвер настолько разоружен, что у них даже нет крупных запасов боеприпасов, не говоря уже о запасах танков и другой тяжелой техники.

Основные запасы танков Leopard 2 — распроданы. На складах остались старые Leopard 1, которые считались устаревшими еще в 1980-х годах. БМП Marder или Leopard 1 нуждаются в капремонте перед отправкой. На восстановление одной машины уйдет от 3 до 6 месяцев. Именно поэтому Берлин не может их передать Украине.

"Люди, будьте серьезными. Замена таких изделий, как танки, БМП или тяжелая артиллерия, не может быть произведена "в одночасье": только получение "свинцовых изделий" для их производства занимает 10-12 месяцев.", — подчеркивает аналитик.

То же самое касается и Великобритании, Франции, Италии и США — они распродали большую часть своего парка танков из-за войн в Афганистане, Ираке и других мест на планете.

Напомним, немецкая газета Handelsblatt утверждает, что Германия может передать Украине 50 танков Leopard 1 и 60 БМП Marder.

Ранее министр обороны Кристина Ламбрехт одобрила поставку 58 боевых машин пехоты PbV-501 из запасов бывшей национальной народной армии ГДР.