На базе "Рамштайн" в Германии министры 40 стран мира обсудят поставки оружия Украине

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, украинцы способны победить, если у них будет должное оружие и поддержка Запада.

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Сегодня, 26 апреля на военной базе ВВС США "Rammstein" пройдет встреча свыше 40 министров обороны стран мира. На ней будет обсуждаться военная помощь Украине. Об этом сообщает "Голос Америке".

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На встрече представители оборонных ведомств скоординируют свои действия для передачи оружия. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США и генерал Марк Милли заявил, что главна задача — синхронизация и координация военной помощи Киеву. По его мнению следующие несколько недель могут стать решающими в войне.

В США заявили, что несмотря на технологическое и численное превосходство ВС РФ над Украиной, у ВСУ есть высокий боевой дух, креативность использования оружия, а также знание территории.

"Они способны победить, если у них будет должное оружие и должная поддержка", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Германия может анонсировать поставку ЗУ Gepard Украине

Как сообщает корреспондент Politico Хан вон дер Бурхард, на встрече Германия анонсирует поставку зенитных установок "Гепард" в Украину.

Этот шаг вызван сильным внешним и внутренним давлением на Олафа Шольца из-за отсутствия поставок тяжелого вооружения Украине. ЗУ "Gepard" — это зенитная установка, производимая компанией Krauss-Maffei Wegmann. Подчеркивается, что речь идет о восстановлении и продаже технике Украине. После этого ожидается и разрешение на поставки БТР Marder и танков Leopard.

Напомним, Фокус разбирался, какую артиллерию получит ВСУ от Запада. Компания Rheinmetall заявила о готовности передать Украине 80 танков Leopard 1A5.