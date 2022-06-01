"Достаточно указать точку на планшете": гаубицы М109 Paladin уже в Украине (видео)

США поставляют украинской армии самоходные артиллерийские установки М109 Paladin с автоматической системой наведения.

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Военный эксперт Олег Жданов в интервью журналистке Юлии Латыниной рассказал, что американские самоходные гаубицы М109 Paladin уже начали поступать в Украину. В этих САУ реализована автоматическая система наведения: оператору достаточно отметить локацию на планшете — и дальше все происходит в автоматическом режиме. Об этом эксперт сообщил в эфире YouTube-канала Латыниной.

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"Самоходные гаубицы М109 Paladin уже начинают поступать, вот там же вообще на планшете нужно просто наколоть точку, куда ты хочешь попасть, — отметил Жданов. — Дальше все происходит полностью в автоматическом режиме. Высчитываются все данные для стрельбы, и наводится самоходная установка именно в ту точку, которую наколол на планшете. Вот такой принцип работы самоходки "Паладин"".

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Артиллерийская установка М109 Paladin

Эта система разрабатывалась в 1953—1960 гг. и пришла на смену малоэффективной М44. Она выпускалась в США и неоднократно модернизировалась, в 90-х годах по лицензии выпускалась на южнокорейских заводах.

Эти САУ быстро стали стандартной артиллерийской установкой для войск США, вытеснив как более старые образцы, так и M108.

В боевых условиях M109 впервые начали применять во время Вьетнамской войны, впоследствии она использовалась практически во всех войнах, в которых участвовала американская армия.

Калибр этой САУ — 155-мм, дальность стрельбы — до 30 км, в зависимости от типа снаряда.

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