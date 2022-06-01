Бельгия не будет поставлять гаубицы М109, которые ранее пообещала Украине, — СМИ

По информации журналистов, Минобороны страны не может выкупить их у частной компании через завышенную цену.

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Бельгия не будет поставлять в Украину самоходные артустановки M109, так как Министерство обороны государства не в состоянии их выкупить. Об этом пишет издание De Morgen со ссылкой на информированные источники.

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Как сообщают журналисты, переговоры между бельгийским военным ведомством и частной технологической компанией OIP сорвались из-за цены на бронированные гаубицы.

"Очень сложно вести переговоры, если контрагент просит более чем в десять раз больше, чем он заплатил за это сам", — рассказал источник.

Компания OIP, дочернее предприятие которой специализируется на вооружении, также не позволила специалистам бельгийской армии проверить состояние гаубиц перед покупкой.

При этом в Минобороны страны также сказали, что M109 были проданы другой стороне, однако неизвестно, кому именно. OIP не комментирует это.

"Так что поставок [самоходных артустановок в Украину] не будет, но это не из-за принципиальных соображений", — уточнила министр обороны Людивин Дедондер в интервью изданию De Standaard.

Журналисты также пишут, что Министерство обороны Бельгии продало M109 в 2008 году, что является "ярким примером отсутствия интереса к армии". Также 38 гаубиц в 2015 году передали Индонезии, часть же выкупила компания OIP.

После российского вторжения в Украину Бельгия оказала военную поддержку Украине на общую сумму 77 миллионов евро. В частности, Брюссель передал 5 тыс. пулеметов FNC, 200 противотанковых орудий LAW и 3800 тонн топлива.

Ранее в мае сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине неназванное количество САУ М109. Киев просит самоходные артустановки М109, потому что они обеспечивают большую мобильность на поле боя и уровень баллистической защиты, чем гаубицы М777 с таким же калибром. Параллельно о военной поддержке Киеву заявили Нидерланды и Италия.

Сегодня стало известно, что переданные США гаубицы М109 Paladin с автоматической системой наведения уже находятся в Украине. В этих САУ реализована автоматическая система наведения: оператору достаточно отметить локацию на планшете — и дальше все происходит в автоматическом режиме.