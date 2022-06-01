Вместо современных Marder Германия передаст Украине БМП времен ГДР, — Die Welt

30 лет назад Германия продала Греции боевые машины пехоты 1А1 из бывших запасов Национальной народной армии ГДР, а теперь хочет передать их Украине. Афины же взамен получат современные Marder.

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Вместо современных моделей БМП Marder Германия передаст Украине устаревшие машины времен ГДР. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

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Как сообщается, 28 лет назад Германия продала Греции 501 БМП-1А1 из бывших запасов Национальной народной армии "по смешной цене" — за 50 тыс. немецких марок за штуку. Теперь же в ходе так называемого кругового обмена Берлин якобы договорился с Афинами о том, что старые боевые машины передадут Украине.

Вместо этого Греция получит столько же современных БМП Marder.

По информации журналистов, детали готовящегося обмена проработают министерства обороны двух стран в ближайшем будущем. Это позволит "как можно скорее ввести соглашение в действие".

При этом в издании затрудняются сказать, о каком именно количестве машин сейчас идет речь. Ведь часть из проданных Греции БМП была распродана или уничтожена. Как считают эксперты, на вооружении есть около сотни машин. Греческие СМИ говорят о максимум 200 экземплярах.

БМП-1А1 основаны на советской конструкции 1960-х годов, но могут использоваться ВСУ без особой подготовки, уточняет издание. Также известно, что российская армия тоже использует базовую модель БМП-1, Украина уже уничтожила несколько вражеских машин такого типа.

В начале апреля Германия одобрила поставку Киеву 58 бронетранспортеров БМП-1 Чехии. Также недавно состоялся другой круговой обмен: правительства Берлин и Прага пришли к соглашению, что Германия поставит 15 танков Leopard 2A4 из промышленных запасов в Чехию, а затем еще до 50 Leopard 2A7 в Чехию, а Чехия поставила в Украину советские танки Т-72, БМП-1 и гаубицы "Дана".

Напомним, сегодня президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $700 млн. В пакет войдут ракетные системы залпового огня, которые Киев пообещал не использовать для целей на территории РФ.

Ранее стало известно, что Бельгия не будет поставлять гаубицы М109, которые ранее пообещала Украине. Минобороны страны не может выкупить их у частной компании через завышенную цену.