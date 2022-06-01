Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $700 млн: что известно

Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о новых поставках оружия в Украину. В пакет войдут ракетные системы залпового огня, которые Киев пообещал не использовать для целей на территории РФ.

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Администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи. В частности, в Украину отправят ракетные системы большой дальности, чем сегодня есть у ВСУ. Об этом на пресс-конференции рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

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Как уточнил Блинкен, Джо Байден одобрил новые поставки оружия в Украину сегодня утром.

При этом госсекретарь еще раз напомнил о том, Киев пообещал не использовать оружие для поражения целей на территории Российской Федерации.

"Есть доверие между Украиной и США, а также нашими партнерами", — подчеркнул он.

Блинкен не уточнил общую стоимость пакета военной помощи, однако ранее в США сообщали, что речь идет о $700 млн.

В своей вчерашней колонке в The New York Times президент США Джо Байден также сообщил, что Вашингтон будет поставлять в Украину ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, а также мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

"Мы также направим еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это санкционировано Конгрессом", — подчеркнул Байден.

The Washington Post, в свою очередь, писал со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что в новый пакет помощи для Украины войдут вертолеты, системы противотанкового вооружения Javelin, тактические автомобили, запасные части для техники и многое другое.

"Ожидается, что Украина сможет использовать ракеты в восточной части Донбасса, где они смогут уничтожать российские позиции в городах, где идут интенсивные бои, таких как Северодонецк", — пишет американское издание.

Сегодня в МИД РФ заявили, что поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США. Российские политологи расценили заявление МИДа, как готовность нанести удар по территории США с подводных лодок, находящихся на дежурстве в Атлантическом океане.

Ранее американское правительство уже заявляло, что реактивные системы залпового огня HIMARS передадут Украине с ракетами, дальность стрельбы которых — около 80 км.