Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США, — МИД РФ

Российские политологи расценили заявление МИДа, как готовность нанести удар по территории США с подводных лодок, находящихся на дежурстве в Атлантическом океане.

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В МИД РФ уверены, что предоставление Вооруженным силам Украины американских ракетных систем HIMARS увеличивают риски прямого военного столкновения России и Украины.

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"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития, — сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. — Продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести — как они (американцы) сами это говорят — стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно".

Рябков подчеркнул также, что враги России заинтересованы в затягивании войны.

[ + – ] Замглавы российского МИД Сергей Рябков

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета Александр Перенджиев, комментируя заявление Рябкова, подчеркнул, что РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний.

Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам.

"У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведется соответствующий мониторинг, — напомнил он. — Думаю, такой позиции придерживается не только Рябков, но и высшее руководство России".

Чем примечательны РСЗО HIMARS

HIMARS — это современная система РСЗО с налаженной цепочкой производства, что позволит закупать их и снаряды к ним без особых трудностей.

Установка способна стрелять 227-мм ракетами, в том числе высокоточными. Также она может стрелять баллистическими ракетами малой дальности ATACMS.

Артиллерийские ракеты с самой большой дальностью действия, доступные в настоящее время для этой системы, — это M30 (боеголовка суббоеприпаса) и M31 (унитарная боеголовка) с точным наведением, которые управляются через GPS и могут поражать цели на расстоянии около 80 км. Более крупные ракеты ATACMS могут весть стрельбу на дальность до 300 км.

Что предшествовало реакции российского МИД

Американское правительство заявило, что реактивные системы залпового огня HIMARS передадут Украине с ракетами, дальность стрельбы которых — около 80 км. Ранее президент США Джозеф Байден подчеркнул, что США не собираются отправлять в Украину ракеты, которые могут достичь российской территории.

В ответ на это зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев сказал, что это "разумное" решение, ведь в случае атаки на российские города россияне нанесли бы удар "по центрам принятия решений" причем не только в Киеве.

О том, что Украина не намерена обстреливать российскую территорию из американских РСЗО, заявил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что Украина не хочет уподобляться российским военным, которые обстреливать из тяжелого вооружения мирных жителей.