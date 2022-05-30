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Военный Фокус Российско-украинская война

США не дадут Украине ракетные системы, способные ударить по России, — Байден

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Фото: Flickr | Украина не получит от США дальнобойных ракетных систем

Президент США заявил об отказе Вашингтона от поставок дальнобойных ракетных систем на фоне публикаций СМИ о том, что в Белом доме приняли противоположное решение.

Вооруженные силы Украины не получат ракетное вооружение, при помощи которого будет возможно нанести удар по территории России. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщило агентство Reuters.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы", которые могут достичь территории России, заявил Байден журналистам после возвращения в Белый дом после рабочей поездки в штат Делавэр. Какие именно системы имел в виду американский лидер неизвестно, отмечают журналисты.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев назвал слова Байдена "разумными", добавив, что в случае атаки на российские города государство-агрессор нанесло бы удары "по центрам принятия этих преступных решений", часть из которых, по его словам, "находится совсем не в Киеве".

Напомним, ранее украинские власти призывали страны Запада поставить реактивные системы залпового огня (РСЗО или MLRS), чтобы успешно противостоять российской армии, в том числе и на Донбассе. Американские СМИ со ссылкой на чиновников США сообщали, что администрация Байдена решила отправить Украине снаряды с возможностью спутникового управления GMLRS, способные поражать цель на расстоянии более 60 километров, и высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS в качестве военной помощи.

Тем временем, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, войска РФ уже применяют в полномасштабной войне самое тяжелое неядерное вооружение — огнеметную систему "Солнцепек".