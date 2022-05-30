США не дадуть Україні ракетні системи, здатні вдарити по Росії, — Байден

Президент США заявив про відмову Вашингтона від постачання далекобійних ракетних систем на тлі публікацій ЗМІ про те, що в Білому домі ухвалили протилежне рішення.

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Збройні сили України не отримають ракетне озброєння, за допомогою якого можна буде завдати удару по території Росії. Про це у понеділок, 30 травня, повідомило агентство Reuters.

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"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи", які можуть досягти території Росії, заявив Байден журналістам після повернення у Білий дім після робочої поїздки до штату Делавер. Які саме системи мав на увазі американський лідер, невідомо, зазначають журналісти.

Зі свого боку заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав слова Байдена "розумними", додавши, що в разі атаки на російські міста держава-агресор завдала б ударів "по центрах ухвалення цих злочинних рішень", частина з яких, його словами, "знаходиться зовсім не в Києві".

Нагадаємо, раніше українська влада закликала країни Заходу поставити реактивні системи залпового вогню (РСЗВ або MLRS), щоб успішно протистояти російській армії, зокрема й на Донбасі. Американські ЗМІ з посиланням на чиновників США повідомляли, що адміністрація Байдена вирішила відправити Україні снаряди з можливістю супутникового управління GMLRS, здатні уражати ціль на відстані понад 60 кілометрів, і високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS як військову допомогу.

Тим часом, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, війська РФ вже застосовують у повномасштабній війні найважче неядерне озброєння — вогнеметну систему "Солнцепек".