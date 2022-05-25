Ситуація на Донбасі може стати гіршою: Кулеба закликав США якнайшвидше передати MLRS

За словами глави МЗС, інші країни не передають Україні РСЗВ, поки це не зробив Вашингтон, а без такого озброєння неможливо буде звільнити і Херсон.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Вашингтон якнайшвидше передати Україні системи залпового вогню MLRS інакше ситуація на Донбасі може стати гіршою. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За словами міністра, він мав уже близько 10 двосторонніх зустрічей, на яких він просив про передачу MLRS Україні. У відповідь він отримував запитання: "Американці вже дали вам їх?" Тому Вашингтон повинен стримати обіцянку і передати РСЗВ Україні якнайшвидше, слідом за ними будуть і постачання з інших країн.

"Якщо ми не отримаємо MLRS ASAP, ситуація на Донбасі стане навіть гіршою, ніж зараз. Я не хочу, щоб у когось виникло почуття, що з війною все більш-менш гаразд. Ситуація на Донбасі дуже погана. Деякі села більше не існують фізично, тому що вони в руїнах", — заявив Кулеба.

Також він наголосив, що без американських систем залпового вогню не вдасться звільнити Херсон. А через це залишається стратегічна загроза для всієї центральної та південно-західної України. Росія продовжить красти українське зерно.

Водночас міністр зазначає, що зараз ситуація з постачанням зброї краща, ніж була ще місяць тому. США заслуговують на вдячність за координацію всіх зусиль і організацію групи "Рамштайн".

Нагадаємо, 21 травня президент України Зеленський заявив, що очікує на позитивне рішення про передачу РСЗВ MLRS ЗСУ на засіданні "Рамштайн".

26 квітня гендиректор фонду "Повернись живим" заявив, що американські М142 HIMARS вже в Україні. Однак, цю інформацію не підтвердили.