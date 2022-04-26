"Десь у Харківській області": американські M142 HIMARS вже в Україні (фото)

Нині найдальнобійнішою ракетою у ЗСУ є "Точка-У" — 120 км. Американський ATACMS дає змогу вести вогонь на 300 км.

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Український військовий експерт і директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут опублікував у Твітері допис про передавання Україні M142 HIMARS.

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"Кажуть, десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам", — написав Чмут.

На фото зображено ракетну систему М142 HIMARS з ракетою ATACMS. Її дальність стрільби становить 300 км. Про постачання такого комплексу раніше не повідомлялося. Офіційно заявлялося про поставки М142, але з ракетами М26 з напрямними на 6 ракет, що летять на 32-45 км.

Зазначимо, що нині на озброєнні української армії найдальнобійнішою зброєю є комплекс "Точка-У". Її ракета здатна уражати цілі на відстані до 120 км.

Нагадаємо, Німеччина може передати ЗСУ самохідні зенітки Gepard. Фокус детально розібрався, скільки артилерії отримає ЗСУ.