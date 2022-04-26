"Где-то в Харьковской области": американские M142 HIMARS уже в Украине (фото)

Ныне самой дальнобойной ракетой у ВСУ является "Точка-У" — 120 км. Американский ATACMS позволяет вести огонь на 300 км.

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Украинский военный эксперт и директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут опубликвал в Твиттере пост о передаче Украине M142 HIMARS.

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"Говорят, где-то на Харьковщине хотят пожелать доброго утра северным соседям и их не денацифированным городам", — написал Чмут.

На фотографии изображена ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км. О поставках такого комплекса ранее не сообщалось. Официально заявлялось о поставках М142, но с ракетами М26 с направляющими на 6 ракет, которые летят на 32-45 км.

Отметим, что ныне на вооружении украинской армии самым дальнобойным оружием является комплекс "Точка-У". Ее ракета способна поражать цели на дистанции до 120 км.

Напомним, Германия может передать ВСУ самоходные зенитки Gepard. Фокус детально разобрался, сколько артиллерии получит ВСУ.