Вистачить на кілька бригад: скільки артилерії отримає українська армія із Заходу (фото)

Битва за Донбас проходить у степах сходу України, де більшу вагу мають танки й артилерія. ЗСУ повинні мати достатньо зброї для ефективного захисту.

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Минулого тижня країни Заходу почали анонсувати постачання важкої зброї — гаубиці, САУ та РСЗВ незабаром стануть у стрій українського війська. Фокус розбирався, хто й скільки передасть артилерії для ЗСУ.

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За словами президента України Володимира Зеленського, звільнити той самий Маріуполь українська армія зараз не може через брак важкого озброєння. Також, на думку аналітиків, на Донбасі вирішуватиметься результат війни. На сході України степ, тож там простіше застосовувати танки. Масовані артилерійські удари — це один із базисів у російській армії, тому ЗСУ повинні мати можливість завдавати превентивних ударів. Для цього необхідні далекобійні САУ, гаубиці та засоби розвідки.

Які САУ отримає Україна?

США — САУ М109 Великобританія — заявлена далекобійна артилерія Франція — 12 САУ Caesar ("Цезар") Польща — 20 САУ "Гвоздика" Нідерланди — до 24 САУ PzH 2000 Чехія — понад 20 САУ Dana та Dana M2 Бельгія — до 24 САУ M109A4BE Словаччина — 18 САУ Zuzana

[ + – ] Американські М109А6 Paladin

Деякі з цих самохідних артилерійських установок є ще радянськими, як САУ "Гвоздика". Водночас Франція та Словаччина передають нові зразки озброєнь. "Цезар" прийнято на озброєння у 2007 році. Максимальна дальність стрільби становитиме 42 км.

[ + – ] САУ Zuzana

Які гаубиці та снаряди отримають ЗСУ?

Окремо варто відзначити снаряди Excallibur — це високоточні 155-мм снаряди, що наводяться GPS. Їхня точність стрільби становить 92% з відхиленням менше 4 метрів. Вартість одного снаряда складає 112 тисяч доларів. Дальність стрільби — до 60 км. Їх передасть Канада разом із гаубицями. До іншого озброєння також ітимуть десятки тисяч натівських снарядів.

Збройні сили України одержать:

Естонія — 9 гаубиць Д-30 США — 90 гаубиць М198 та М777 Канада — 4 гаубиці М777

[ + – ] Гаубиця М-777

Реактивні системи залпового вогню

Окрім САУ та гаубиць, ЗСУ вже отримали або отримають РСЗВ із Чехії та США. У процесі одержання перебувають M142 HIMARS. Також із Чехії прибули десятки установок RM-70 Vampire — це чехословацький аналог радянських "Градів", однак їх можна набагато швидше перезаряджати. Польща передала понад 20 РСЗВ "Град".

Директор фонду "Повернись живим" Тараса Чмут опублікував у Твіттері фото установки.

"Кажуть, десь на Харківщині хочуть побажати доброго ранку північним сусідам і їхнім не денафікованим містам", — написав Чмут.

Однак на зображенні М142 із тактичною ракетою ATACMS. Це далекобійна ракета з дальністю стрільби до 300 км. Офіційно заявлялося про постачання М142, але з ракетами М26 з направляючими на 6 ракет, що летять на 32-45 км.

[ + – ] РСЗВ M142 з 6 пусковими установками

Імовірно, що Україна отримала й тактичні ракети ATACMS.

Нагадаємо, німецька Rheinmetall заявила про готовність постачання 80 "Леопардів" Україні. Тепер потрібен дозвіл на постачання від канцлера Олафа Шольца. Також у Польщі підтвердили постачання танків Т-72 для ЗСУ.