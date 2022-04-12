Не отримали достатньо зброї: Зеленський назвав причини відсутності деблокади Маріуполя (відео)

За словами президента, в армії недостатньо танків, артилерії та літаків для проведення операції.

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Президент України Володимир Зеленський у щоденному звіті назвав недостатньою кількість зброї для проведення операції з деблокади Маріуполя.

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За словами Зеленського, для розблокування Маріуполя потрібно збільшувати постачання важкого озброєння в Україну.

"На жаль, ми не отримали стільки, скільки необхідно, щоб швидше завершити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати завдання, які для кожної нашої людини очевидні. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь", — заявив президент.

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Він також додав, що було б достатньо артилерії, бронетехніки та літаків, то операцію з розблокування можна було б провести. Тому український лідер закликав Захід не затримувати постачання озброєння, адже втрачаються життя мешканців країни. Це відповідальність країн, "які досі тримають потрібну Україні зброю на складах". Водночас Зеленський висловив упевненість, що отримати потрібну зброю все ж вдасться.

Нагадаємо, 11 квітня війська РФ застосували хімічну зброю щодо захисників Маріуполя. Невідома речовина була скинута з безпілотника.

За словами Андрія Білецького, внаслідок атаки постраждало троє бійців.