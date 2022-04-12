Від хіматаки в Маріуполі постраждали троє людей — лідер "Азова"

За словами Андрія Білецького, у військових є явні ознаки отруєння, але без серйозних наслідків. ЗС РФ не можуть захопити місто та використовують заборонені засоби.

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Хімічна атака в Маріуполі означає лише одне: російські війська не можуть взяти під контроль місто та його захисників. Росіянам нічого іншого не залишається, як тільки безрозбірно вдаватися до забороненої зброї. Про це заявив лідер "Азова" Андрій Білецький. Відео опубліковано в його Telegram-каналі.

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Після застосування хімічної зброї російськими військами над заводом "Азовсталь", який утримує полк "Азов", Андрій Білецький у своєму відеозверненні повідомив, що в результаті хімічної атаки постраждали троє людей, у яких чітко виражені ознаки отруєння бойовою хімічною речовиною, але без катастрофічних наслідків.

"Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть застосувати повноцінно", — заявив Білецький.

За його словами, якщо розглядати питання застосування хімзброї з моральної точки зору, то в наявності боягузтво росіян. Лідер "Азова" нагадав, що хімічна зброя заборонена всіма міжнародними конвенціями, а ЗС РФ застосовують її тому, що не можуть впоратися із захисниками Маріуполя, і всі їхні інші способи ведення бою виявилися марними.

Нагадаємо, що російська армія почала використовувати хімічну зброю в Маріуполі як щодо цивільних, так і військових. Невідома речовина була скинута з БПЛА. У постраждалих помітна дихальна недостатність і вестибуло-атактичний синдром.

Раніше Фокус повідомляв, що 11 квітня співробітник "ДНР" Едуард Басурін радив армії РФ провести хіматаку проти українських захисників у Маріуполі. Російським військам не вдається вибити військовослужбовців української армії з території "Азовсталі", де вони обладнали підземні позиції.