От химатаки в Мариуполе пострадали три человека — лидер "Азова"

По словам Андрея Белецкого, у военных явные признаки отравления, но без серьезных последствий. ВС РФ не могут захватить город и используют запрещенные средства.

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Химическая атака в Мариуполе означает только одно: российские войска не могут взять под контроль город и его защитников. Россиянам ничего другого не остается, как только прибегать к неизбирательному запрещенному оружию. Об этом заявил лидер "Азова" Андрей Белецкий. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

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После применения химического оружия российскими войсками над заводом "Азовсталь", который удерживает полк "Азов", Андрей Белецкий в своем видеообращении сообщил, что в результате химической атаки пострадали три человека, у которых четко выраженные признаки отравления боевым химическим веществом, но без катастрофических последствий.

"Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут применить полноценно", — заявил Белецкий.

По его словам, если рассматривать вопрос применения химоружия с моральной точки зрения, то на лицо трусость россиян. Лидер "Азова" напомнил, что химическое оружие запрещено всеми международными конвенциями, а ВС РФ применяют его потому, что не могут справиться с защитниками Мариуполя и все их другие способы ведения боя оказались бесполезными.

Напомним, что российская армия начала использовать химическое оружие в Мариуполе, в отношении как гражданских, так и военных. Неизвестное вещество было сброшено с БПЛА. У пострадавших заметна дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Ранее Фокус сообщал, что 11 апреля сотрудник "ДНР" Эдуард Басурин советовал армии РФ провести химатаку против украинских защитников в Мариуполе. Российским войскам не удается выбить военнослужащих украинской армии с территории "Азовстали", где они оборудовали подземные позиции.