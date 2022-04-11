"Выкурить кротов": оккупанты хотят применить химоружие против украинских военных в Мариуполе

Пророссийские боевики, как отметил коллаборант Эдуард Басурин, обратятся за помощью к химическим войскам РФ, чтобы вынудить украинских бойцов оставить свои позиции на "Азовстали".

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Российско-оккупационные войска могут применить химическое оружие против украинских военнослужащих, которые держат оборону Мариуполя. Такие угрозы в эфире "1 канала" озвучил представитель "народной милиции" Эдуард Басурин.

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По его словам, у оккупантов не получается выбить украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, которые обустроили себе подземные позиции на стратегическом предприятии.

В связи с этим, как заявил Басурин, пророссийские боевики обратятся "за помощью" к химическим войскам РФ (войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ — ред.).

"Можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по "Азовстали", — продолжил представитель оккупантов в эфире российского телеканала.

Басурин также заявил, что на территории завода "Азовсталь" могут находиться до 4 тысяч украинских военнослужащих, которые периодически предпринимают попытки деблокады.

Напомним, в начале апреля СБУ предупреждала о новой возможной провокации ВС РФ. По данным силовиков, оккупанты планируют обвинить военнослужащих ВСУ в убийстве мирных жителей Мариуполя. Для осуществления провокации ВС РФ могут собрать тела погибших гражданских и выдать их в качестве "жертв" украинской армии.

Также сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб сооснователь Pizza Veterano Рафаэль Агаев. Военнослужащий защищал портовый город от ВС РФ в рядах Морской пехоты Украины.