"Викурити кротів": окупанти хочуть застосувати хімзброю проти українських військових у Маріуполі

Проросійські бойовики, як зазначив колаборант Едуард Басурін, звернуться по допомогу до хімічних військ РФ, щоб змусити українських бійців залишити свої позиції на "Азовсталі".

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Російсько-окупаційні війська можуть застосувати хімічну зброю проти українських військовослужбовців, які тримають оборону Маріуполя. Такі погрози в ефірі "1 каналу" озвучив представник "народної міліції" Едуард Басурін.

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За його словами, окупантам не вдається вибити українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, які облаштували собі підземні позиції на стратегічному підприємстві.

У зв'язку з цим, як заявив Басурін, проросійські бойовики звернуться "за допомогою" до хімічних військ РФ (війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ — ред.).

"Можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не понесе. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи — в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір. Це коротко щодо "Азовсталі", — продовжив представник окупантів в ефірі російського телеканалу.

Басурін також заявив, що на території заводу "Азовсталь" можуть перебувати до 4 тисяч українських військовослужбовців, які періодично роблять спроби блокування.

Нагадаємо, на початку квітня СБУ попереджала про нову можливу провокацію ЗС РФ. За даними силовиків, окупанти планують звинуватити військовослужбовців ЗСУ в убивстві мирних жителів Маріуполя. Для здійснення провокації ЗС РФ можуть зібрати тіла загиблих цивільних і видати їх як жертв української армії.

Також повідомлялося, що в боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв. Військовослужбовець захищав портове місто від ЗС РФ у лавах Морської піхоти України.