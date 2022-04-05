Росія готується звинуватити ЗСУ в масовому вбивстві жителів Маріуполя, – СБУ

У спецслужбі зазначили, що російські окупанти хочуть зібрати тіла вбитих ними маріупольців і подати їх як масових жертв злочинів ЗСУ.

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Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі з убитими мирними жителями, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомила в Теlegram Служба безпеки України.

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Російські пропагандисти вже готують нові фейки та вкидають інформацію про нібито "злочини українських захисників Маріуполя", кажуть фахівці.

За інформацією спецслужби, окупанти готуються зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих військами РФ, і подати їх як масових жертв злочинів ЗСУ.

"Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних жителів як живий щит". Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", – повідомили в СБУ.

Плани окупантів зняти із себе відповідальність за вбивства українців – це чергове підтвердження того, що ЗСУ воюють зі "справжньою ордою, яка вже настільки заплямила себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить", — наголосили в СБУ.

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Головне завдання російської пропаганди, за версією СБУ, полягає зараз у максимальному переключенні уваги як міжнародної, так і внутрішньої аудиторії.

"Звірства рашистів у Бучі стали шоком для всього світу. Армія "асвабадітєлєй" наочно показала, що насправді являє собою "руZZкій мір" – убиті діти зі зав’язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків… Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії недолугими байками про нацистів", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 4 квітня заявив про відповідь, яка окреслить ситуацію в Маріуполі за посередництва Туреччини. За його словами, відповідь торкнеться питання реальної деблокади міста.

Туреччина заявляла про можливість виділити кораблі, щоб евакуювати цивільних і поранених із Маріуполя морем.

Військова розвідка Великобританії наголошувала на важливості для армії РФ взяття Маріуполя, оскільки це забезпечить сухопутний коридор до окупованого Криму.