Россия готовится обвинить ВСУ в массовом убийстве жителей Мариуполя, – СБУ

В спецслужбе отметили, что российские оккупанты хотят собрать тела убитых ими мариупольцев и представить их как массовых жертв преступлений ВСУ.

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Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе с убитыми мирными жителями, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщила в Теlegram Служба безопасности Украины.

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Российские пропагандисты уже готовят новые фейки и вбрасывают информацию о якобы "преступлениях украинских защитников Мариуполя", говорят специалисты.

По информации спецслужбы, оккупанты готовятся собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых войсками РФ, и представить их как массовых жертв преступлений ВСУ.

"Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", – сообщили в СБУ.

Планы оккупантов снять с себя ответственность за убийства украинцев – это очередное подтверждение того, что ВСУ воюют с "настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит", подчеркнули в СБУ.

[ + – ] В Мариуполе людей хоронят недалеко от многоэтажек из-за постоянных обстрелов

Главная задача российской пропаганды, по версии СБУ, состоит сейчас в максимальном переключении внимания как международной, так и внутренней аудитории.

"Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия "асвабадителей" наглядно показала, что на самом деле представляет собой "руZZкий мир" – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин. Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах", – отмечается в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля заявил об ответе, который обозначит ситуацию в Мариуполе, при посредничестве Турции. По его словам ответ коснется вопроса реальной деблокады города.

Турция заявляла о возможности выделить корабли, чтобы эвакуировать гражданских и раненых из Мариуполя по морю.

Военная разведка Великобритании подчеркивала важность для армии РФ взятия Мариуполя, поскольку это обеспечит сухопутный коридор в оккупированный Крым.