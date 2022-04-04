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Военный Фокус Российско-украинская война

"В ближайшее время появится ответ", — Зеленский о деблокаде Мариуполя (видео)

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Зеленский о Мариуполе
Фото: Украинская правда

В ходе общения с журналистами президент Украины напомнил, что не может озвучивать все сценарии. При этом добавил, что наша страна полагается на посредничество Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи ответил журналисту "Украинской Правды" на вопрос о судьбе Мариуполя. Глава государства отметил, что посредником в решении этого вопроса выступает Турция.

"Все реальные сценарии, боюсь, я не имею права вам рассказать. Мы занимаемся поддержкой ребят. Им очень сложно", — сказал Зеленский.

По его словам, при посредничестве турецкой стороны в ближайшее время появится ответ, который обозначит ситуацию в Мариуполе.

"Мы говорим о посредничестве именно в этой миссии Турции. Думаю, что в ближайшие дни, а может даже в ближайшие часы, у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос, на который никак никто не может дать ответ", — ответил президент.

Этот ответ, по словам Зеленского, касается и вопроса реальной деблокады Мариуполя.

Напомним, что по мнению разведки Минобороны Великобритании, для российской армии Мариуполь является ключевой целью, поскольку взятие под контроль города обеспечит сухопутный коридор из России к оккупированному Крыму.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 2 апреля заявил, что турецкое правительство может выделить суда для эвакуации мирных жителей Мариуполя. Для осуществления эвакуации турецкая сторона координирует действия с украинскими и российскими властями.