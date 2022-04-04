"В ближайшее время появится ответ", — Зеленский о деблокаде Мариуполя (видео)

В ходе общения с журналистами президент Украины напомнил, что не может озвучивать все сценарии. При этом добавил, что наша страна полагается на посредничество Турции.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи ответил журналисту "Украинской Правды" на вопрос о судьбе Мариуполя. Глава государства отметил, что посредником в решении этого вопроса выступает Турция.

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"Все реальные сценарии, боюсь, я не имею права вам рассказать. Мы занимаемся поддержкой ребят. Им очень сложно", — сказал Зеленский.

По его словам, при посредничестве турецкой стороны в ближайшее время появится ответ, который обозначит ситуацию в Мариуполе.

"Мы говорим о посредничестве именно в этой миссии Турции. Думаю, что в ближайшие дни, а может даже в ближайшие часы, у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос, на который никак никто не может дать ответ", — ответил президент.

Этот ответ, по словам Зеленского, касается и вопроса реальной деблокады Мариуполя.

Напомним, что по мнению разведки Минобороны Великобритании, для российской армии Мариуполь является ключевой целью, поскольку взятие под контроль города обеспечит сухопутный коридор из России к оккупированному Крыму.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 2 апреля заявил, что турецкое правительство может выделить суда для эвакуации мирных жителей Мариуполя. Для осуществления эвакуации турецкая сторона координирует действия с украинскими и российскими властями.