Мариуполь, вероятно, является ключевой целью армии РФ, - британская разведка

По данным ведомства, украинские военные ведут тяжелые бои с российскими войсками, продолжая контролировать центральные районы города.

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В Мариуполе продолжаются тяжелые сражения между украинской армией и российскими войсками. Об этом указывается в отчете разведки Минобороны Великобритании.

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Российские войска пытаются захватить Мариуполь. Город продолжает быть целью для интенсивных, неизбирательных ударов. Однако украинские военные сдерживают врага, сохраняя под своим контролем центральные районы населенного пункта.

"Мариуполь почти точно является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России к оккупированному Крыму", — подчеркивают в ведомстве.

Также в отчете указывается, что ВС РФ продолжают передислоцировать свои войска для фокусировки атак на Донбассе. В этот регион командование страны-агрессора перебросила наемников из ЧВК "Вагнер".

Напомним, полк "Азов" захватил в плен троих военных: двое из ОРДЛО и одного из РФ. Все они были направлены для штурма Мариуполя.

По словам командира полка "Азов", Мариуполь атакует 14-тысячное войско. Воинам приходится экономить еду и воду. Приазовский город находится в полном окружении с 1 марта.