Мариуполь атакует 14-тысячное войско, - командир полка "Азов" (видео)

По словам Дениса Прокопенко, несмотря на соотношение не в пользу защитников города, они пытаются навязывать инициативу врагу.

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Российские войсками силами 14 000 солдат пытаются захватить осажденный Мариуполь. Об этом заявил командир полка "Азов", Герой Украины Денис "Редис" Прокопенко в интервью "В гостях у Гордона".

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По словам Прокопенко, ситуация в Мариуполе достаточно сложная, но контролируемая. Он также считает, что операцию по деблокаде города можно совершить. Для этого нужен командир, который сможет вникнуть в ситуацию.

"Все солдаты борются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается неизменным, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже более 30 дней", – заявил командир.

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Крепость Мариуполь: окружение, храбрость защитников, как выживали горожане

Ориентировочный состав группировки ВС РФ составляет порядка 14 тысяч военнослужащих. Соотношение не в пользу защитников города, однако военных это не смущает. Они пытаются навязывать инициативу. За это время примерные потери врага составили:

больше танкового батальона (танковый батальон ВС РФ содержит 31 танк)

больше двух батальонов бронетехники

Были успешные попытки по сбитию авиации врага. Пехоту со слов "Редиса" они уже несколько недель не считают.

Под завалами в Драмтеатре погибло 300 человек, около 500 удалось достать. При этом часть людей может все еще, находится под завалами, однако вероятнее всего, они уже погибли.

В городе гуманитарная катастрофа, поэтому бойцам приходится есть только один раз в день, а чтобы попить приходиться использовать техническую воду.

Враг захватил базу "Азова", однако к моменту захода вражеских войск туда, из нее по максимуму вывезли все необходимое.

Вместе с тем глава "ДНР" Денис Пушилин уже издал "указ" о создании Мариупольской "администрации".

Напомним, по данным Генштаба, ВС РФ сосредотачивает свои усилия на захвате Рубежного, Мариуполя и Попасной. Ныне российские оккупанты пытаются пробиться к центру города.