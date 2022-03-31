Мариуполь атакует 14-тысячное войско, - командир полка "Азов" (видео)
По словам Дениса Прокопенко, несмотря на соотношение не в пользу защитников города, они пытаются навязывать инициативу врагу.
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Российские войсками силами 14 000 солдат пытаются захватить осажденный Мариуполь. Об этом заявил командир полка "Азов", Герой Украины Денис "Редис" Прокопенко в интервью "В гостях у Гордона".
По словам Прокопенко, ситуация в Мариуполе достаточно сложная, но контролируемая. Он также считает, что операцию по деблокаде города можно совершить. Для этого нужен командир, который сможет вникнуть в ситуацию.
"Все солдаты борются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается неизменным, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже более 30 дней", – заявил командир.Важно
Ориентировочный состав группировки ВС РФ составляет порядка 14 тысяч военнослужащих. Соотношение не в пользу защитников города, однако военных это не смущает. Они пытаются навязывать инициативу. За это время примерные потери врага составили:
- больше танкового батальона (танковый батальон ВС РФ содержит 31 танк)
- больше двух батальонов бронетехники
Были успешные попытки по сбитию авиации врага. Пехоту со слов "Редиса" они уже несколько недель не считают.
Под завалами в Драмтеатре погибло 300 человек, около 500 удалось достать. При этом часть людей может все еще, находится под завалами, однако вероятнее всего, они уже погибли.
В городе гуманитарная катастрофа, поэтому бойцам приходится есть только один раз в день, а чтобы попить приходиться использовать техническую воду.
Враг захватил базу "Азова", однако к моменту захода вражеских войск туда, из нее по максимуму вывезли все необходимое.
Вместе с тем глава "ДНР" Денис Пушилин уже издал "указ" о создании Мариупольской "администрации".
Напомним, по данным Генштаба, ВС РФ сосредотачивает свои усилия на захвате Рубежного, Мариуполя и Попасной. Ныне российские оккупанты пытаются пробиться к центру города.