Россия сосредатачивает свои усилия на захвате Рубежного, Мариуполя и Попасной, - Генштаб

РФ наращивает материально-техническое обеспечение войск на Донецком и Таврийском направлениях

Российские войска сосредотачивают свои силы на Донецком и Таврийском направлениях. Об этом указывается в сводке Генштаба по состоянию на 12:00.

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ВС РФ совершает перегруппировку и сосредотачивает усилия на наступлении в операционной зоне Восток. Для этого наращиваются материально-технические и тыловые системы для обеспечивания войск на Донецком и Таврийском направлениях.

Также командование продолжает направлять военнослужащих из военных частей обеспечения на войну, в частности из учебных заведений. Личный состав противника деморализованный и имеет низкую мотивацию.

По имеющейся информацией Генштаба, командование пытается мобилизировать "добровольцев". В Калининградской области удалось "насобирать" всего 17 солдат.

На Броварском направлении отмечается частичный вывод подразделений РФ.

На Изюмском направлении враг наращивается усилия перебрасывая подразделения из 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии. Город Изюм продолжают обстреливать. Такая же ситуация в Харькове.

На юге ВС РФ пытаются восстановить боеспособность своих войск, пополняя боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Ведется инженерное оборудование занятых рубежей.

В Генштабе прокомментировали взрывы боеприпасов в Белгородской области. Указывается, что причиной детонации стали нарушение безопасности и правил транспортировки боеприпасов.

"Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших небезопасных снарядов, в частности Второй Мировой войны", — подчеркивается в сводке.

Также ВС РФ обустроила склад боеприпасов в районе Чернобыльской АЭС, что несет опасность.

Напомним, войска РФ обстреляли Чернигов и Нежин после публичного заявления Минобороны РФ о снижении боевой активности на черниговском и киевском направлениях.

Также стало известно, что ВС РФ заблокировали Изюм. В город их провел депутат ОПЗЖ Фомичевский.