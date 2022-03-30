Россия сосредатачивает свои усилия на захвате Рубежного, Мариуполя и Попасной, - Генштаб
РФ наращивает материально-техническое обеспечение войск на Донецком и Таврийском направлениях
Российские войска сосредотачивают свои силы на Донецком и Таврийском направлениях. Об этом указывается в сводке Генштаба по состоянию на 12:00.
ВС РФ совершает перегруппировку и сосредотачивает усилия на наступлении в операционной зоне Восток. Для этого наращиваются материально-технические и тыловые системы для обеспечивания войск на Донецком и Таврийском направлениях.
Также командование продолжает направлять военнослужащих из военных частей обеспечения на войну, в частности из учебных заведений. Личный состав противника деморализованный и имеет низкую мотивацию.
По имеющейся информацией Генштаба, командование пытается мобилизировать "добровольцев". В Калининградской области удалось "насобирать" всего 17 солдат.
На Броварском направлении отмечается частичный вывод подразделений РФ.
На Изюмском направлении враг наращивается усилия перебрасывая подразделения из 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии. Город Изюм продолжают обстреливать. Такая же ситуация в Харькове.
На юге ВС РФ пытаются восстановить боеспособность своих войск, пополняя боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Ведется инженерное оборудование занятых рубежей.
В Генштабе прокомментировали взрывы боеприпасов в Белгородской области. Указывается, что причиной детонации стали нарушение безопасности и правил транспортировки боеприпасов.
"Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших небезопасных снарядов, в частности Второй Мировой войны", — подчеркивается в сводке.
Также ВС РФ обустроила склад боеприпасов в районе Чернобыльской АЭС, что несет опасность.
Напомним, войска РФ обстреляли Чернигов и Нежин после публичного заявления Минобороны РФ о снижении боевой активности на черниговском и киевском направлениях.
Также стало известно, что ВС РФ заблокировали Изюм. В город их провел депутат ОПЗЖ Фомичевский.