На военном складе под Белгородом прогремел мощный взрыв (фото, видео)

По данным российских властей, в результате ЧП в Октябрьском пострадали четверо военнослужащих.

Во вторник вечером, 29 марта, под российским Белгородом прогремел мощный взрыв. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Взрыв под Белгородом — позиция российских властей

По его словам, мощный взрыв прогремел в деревне Красный Октябрь, которая расположена в 30 километрах от Белгорода.

"Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", — сообщил Гладков.

Российские СМИ отмечают, что населенный пункт Красный Октябрь находится в 25 километрах от государственной границы с Украиной.

[ + – ] В районе села Красный Октябрь прогремел мощный взрыв

По данным агентства ТАСС, в результате взрыва в Красном Октябре ранения получили четверо российских военнослужащих, которые находились на территории военного городка.

Губернатор Белгородской области позже сообщил, что на место взрыва прибыла оперативная группа МЧС, которая осуществит дополнительный обход населенного пункта для выявления возможных повреждений.

"О причине произошедшего сообщу после всех проведенных следственных мероприятий", — добавил Гладков, отказываясь уточнять причину взрыва на территории военного городка под Белгородом.

Позже агентство "РИА Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах, проинформировало, что причиной ЧП в Белгородской области "стал человеческий фактор".

[ + – ] Под Белгородом прогремел мощный взрыв на территории военного городка [ + – ] Под Белгородом прогремел мощный взрыв на территории военного городка

Взрыв под Белгородом — версия журналиста Юрия Бутусова об использовании "Точка-У"

Украинский журналист Юрий Бутусов после информации о взрыве под Белгородом в своем Facebook сообщил, что 19-я ракетная бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар "Точкой-У" по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское.

По словам главреда издания "Цензор.Нет", из этих складов "Россия снабжает боеприпасами для убийства украинцев. ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России".

[ + – ] Юрий Бутусов сообщил о ракетном ударе ВСУ по складу армии РФ под Белгородом

Через какое-то время Юрий Бутусов отредактировал свою публикацию в Facebook и удалил упоминание о том, что ракетный удар "Точкой-У" по военному объекту под Белгородом был осуществлен 19-й бригадой ВСУ.

[ + – ] Юрий Бутусов сообщил о ракетном ударе ВСУ по складу армии РФ под Белгородом

В последней версии своей публикации, которая была изменена в 22:26, Юрий Бутусов написал, что "ВСУ нанесли точный удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом".

[ + – ] Юрий Бутусов сообщил о ракетном ударе ВСУ по складу армии РФ под Белгородом

Напомним, 25 февраля на аэродроме Миллерово в Ростовской области прогремели взрывы. По данным российских СМИ, военный объект был атакован украинской армией с помощью ракет "Точка-У".

Командование ВВС Украины с юмором прокомментировало информацию об обстреле аэродрома Миллерово с помощью ракетных комплексов "Точка-У", опубликовав лаконичное заявление: "А кто это сделал?".