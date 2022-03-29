На військовому складі під Білгородом прогримів потужний вибух (фото, відео)

За даними російської влади, внаслідок НП у Жовтневому постраждали четверо військовослужбовців.

У вівторок увечері, 29 березня, під російським Білгородом прогримів потужний вибух. Цю інформацію підтвердив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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Вибух під Білгородом — позиція російської влади

За його словами, потужний вибух прогримів у селі Червоний Жовтень, яке розташоване за 30 кілометрів від Білгорода.

"Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", — повідомив Гладков.

Російські ЗМІ зазначають, що населений пункт Червоний Жовтень знаходиться за 25 кілометрів від державного кордону з Україною.

[ + – ] У районі села Червоний Жовтень прогримів потужний вибух

За даними агентства ТАСС, внаслідок вибуху в Червоному Жовтні поранення отримали четверо російських військовослужбовців, які перебували на території військового містечка.

Губернатор Білгородської області пізніше повідомив, що на місце вибуху прибула оперативна група МНС, яка здійснить додатковий обхід населеного пункту для виявлення можливих пошкоджень.

"Про причину того, що сталося, повідомлю після всіх проведених слідчих заходів", — додав Гладков, відмовляючись уточнювати причину вибуху на території військового містечка під Білгородом.

Пізніше агентство "РІА Новини", посилаючись на джерело в екстрених службах, проінформувало, що причиною НП у Білгородській області "став людський фактор".

[ + – ] Під Білгородом прогримів потужний вибух на території військового містечка [ + – ] Під Білгородом прогримів потужний вибух на території військового містечка

Вибух під Білгородом — версія журналіста Юрія Бутусова про використання "Точки-У"

Український журналіст Юрій Бутусов після інформації про вибух під Білгородом у своєму Facebook повідомив, що 19-та ракетна бригада Збройних сил України завдала удару "Точкою-У" по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Жовтневе.

За словами головного редактора видання "Цензор.Нет", із цих складів "Росія забезпечує боєприпасами для вбивства українців. ЗСУ проводять ефективні переговори про демілітаризацію та денацифікацію Росії".

[ + – ] Юрій Бутусов повідомив про ракетний удар ЗСУ по складу армії РФ під Білгородом

Через якийсь час Юрій Бутусов відредагував свою публікацію у Facebook і видалив згадку про те, що ракетний удар "Точкою-У" по військовому об'єкту під Білгородом було здійснено 19-ю бригадою ЗСУ.

[ + – ] Юрій Бутусов повідомив про ракетний удар ЗСУ по складу армії РФ під Білгородом

В останній версії своєї публікації, яка була змінена о 22:26, Юрій Бутусов написав, що "ЗСУ завдали точного удару ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Жовтневе під Білгородом".

[ + – ] Юрій Бутусов повідомив про ракетний удар ЗСУ по складу армії РФ під Білгородом

Нагадаємо, 25 лютого на аеродромі Міллерово в Ростовській області прогриміли вибухи. За даними російських ЗМІ, військовий об'єкт атакувала українська армія за допомогою ракет "Точка-У".

Командування ВПС України з гумором прокоментувало інформацію про обстріл аеродрому Міллерова за допомогою ракетних комплексів "Точка-У", опублікувавши лаконічну заяву: "А хто це зробив?"