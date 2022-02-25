ВПС України прокоментували вибухи на російському військовому аеродромі (відео)

Російські ЗМІ стверджують, що українська армія нібито завдала ракетного удару по аеродрому.

25 лютого відбулися вибухи на військовому аеродромі біля Міллерово в Ростовській області РФ (за 16 км від українського кордону). Російські ЗМІ й Telegram-канали стверджують, що українська армія нібито атакувала аеродром ракетними комплексами "Точка-У".

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Українська влада цю інформацію офіційно не підтвердила, проте командування ВПС України лаконічно прокоментували вибухи на аеродромі словами: "А хто це зробив"

На військовому аеродромі в Міллерово базуються літаки Су-30СМ, Су-25 та вертольоти.

Зазначимо, що тактичний ракетний комплекс "Точка-У" перебуває на озброєнні як української, так і російської армій. Комплекс призначений для ударів по різних об'єктах супротивника, таких як штаби, укріплення, аеродроми, склади. Максимальна дальність стрільби ракет комплексу – 120 км.

Як раніше повідомляв Фокус, українська армія відбила прорив російських військ на підході до Чернігова та захопила ворожу техніку.

Нагадаємо, ЗСУ знищили спалили колону російської техніки під Гостомелем (передмістя Києва на північному заході).