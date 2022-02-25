Підрозділи ЗСУ спалили колону російської техніки під Гостомелем (фото, відео)

Військовослужбовцям, за даними Генштабу, довелося підірвати міст через річку Тетерів, щоб зупинити можливий поступ окупантів у бік Києва.

Підрозділи ЗСУ ведуть запеклі бої з армією РФ, чия військова техніка прорвалася до населених пунктів Димер та Іванків у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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За даними командування, українські військовослужбовці змогли зупинити вищу силу ворога на рубежі річки Тетерів — підрозділам ЗСУ довелося підірвати міст.

[ + – ] ЗСУ підірвали міст через річку Тетерів через настання російських танків

[ + – ] ЗСУ підірвали міст через річку Тетерів через настання російських танків

Ще одна тактична група, як повідомляють у Генштабі, контролює територію аеродрому Гостомеля, на який 24 лютого прорвалися російські десантники.

"Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки супротивника", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Російські танки зайшли до населених пунктів Димер та Іванків

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр о 8 ранку повідомила, що російські війська найближчим часом можуть зайти до Ворзеля та найближчих населених пунктів.

"Можливий захід окупанта у Ворзель та навколишні населені пункти. Пали і знищуй ворога", — написала заступниця голови МОУ у своєму Facebook.

[ + – ] Російські танки найближчим часом можуть зайти до міста Ворзель

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ також попередила, що російські танки найближчим часом можуть зайти до населеного пункту Ворзель, яке розташоване в Київській області.

[ + – ] Російські танки найближчим часом можуть зайти до міста Ворзель

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що 25 лютого буде складним днем для російських військ, які вторглися на територію нашої землі.

"План ворога — прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРів — Стугни, Корсарів і подарунків наших союзників NWLAW і Javelin", — продовжив Геращенко та запевнив, що столиця готова до можливого нападу регулярних військ РФ.

Радник голови МВС також підтвердив інформацію про підрив мосту на Іванківському напрямку, щоб уповільнити рух російської військової техніки.

[ + – ] Під Києвом підірвали міст через річку Тетерів

В одному зі столичних Telegram-каналів опублікували відео, на якому відображено, як колона ворожої техніки рухається Димером. Автори відеоролика стверджують, що у бік Києва прямує близько 56 одиниць.

[ + – ] Колона російської техніки рухається через Димер у бік Києва

О 08:49 за київським часом радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що підрозділи ЗСУ спалили колону російської техніки в Держтомелі.

[ + – ] ЗСУ спалили колону російської техніки під Гостомелем

Раніше Фокус повідомляв, як минула ніч 25 лютого в Києві. Російські війська продовжили завдавати ракетних ударів по столиці, а система ППО знищувала ворожі об'єкти в повітрі. Уламки двох літаків упали на мирні квартали, через що в житлових будинках виникали пожежі.

Уранці 25 лютого під ракетний обстріл військ РФ потрапив аеропорт Рівного. За словами мера міста Олександра Третяка, один снаряд потрапив у будівлю стратегічного об'єкта, але, на щастя, ніхто з персоналу чи мирних жителів не постраждав.