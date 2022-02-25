ВВС Украины прокомментировали взрывы на российском военном аэродроме (видео)

Российские СМИ утверждают, что украинская армия якобы нанесла ракетный удар по аэродрому.

25 февраля произошли взрывы на военном аэродроме у г. Миллерово в Ростовской области РФ (в 16 км от украинской границы). Российские СМИ и Telegram-каналы утверждают, что украинская армия якобы атаковала аэродром ракетными комплексами "Точка-У".

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Украинские власти эту информацию официально не подтвердили, однако командование ВВС Украины лаконично прокомментировало взрывы на аэродроме словами: "А кто это сдэлал"

На военном аэродроме в Миллерово базируются самолеты Су-30СМ, Су-25 та и вертолеты.

Отметим, что тактический ракетный комплекс "Точка-У" находится на вооружении как украинской, так и российской армий. Комплекс предназначен для ударов по различным объектам противника, таких как штабы, укрепления, аэродромы, склады. Максимальная дальность стрельбы ракет комплекса — 120 км.

Как ранее сообщал Фокус, украинская армия отразила прорыв российских войск на подходе к Чернигову и захватили вражескую технику.

Напомним, ВСУ уничтожили сожгли колонну российской техники под Гостомелем (пригород Киева на северо-западе).